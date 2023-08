Dit Amerikaanse stadje biedt nieuwe inwoners 20.000 dollar

"A nice place to visit, an even better place to live", luidt de slogan van het piepkleine stadje Harmony in de Amerikaanse staat Minesota. De stad, die van oorsprong deels door Amish-families bewoond wordt, is naarstig op zoek naar nieuwe inwoners. Inmiddels is de gemeenteraad zover dat ze tot wel 20.000 dollar in cash aanbieden aan iedereen die van plan is een huis te bouwen of renoveren in Harmony. Kortom: let's live in Harmony!



Op de website van het stadje wordt er veelal gepronkt met wat het gebied te bieden heeft. Toch is er weinig werkgelegenheid in Harmony. De populatie is sinds 1960 gekrompen van 1200 naar iets meer dan 1000 inwoners, maar tussen 2010 en 2020 kwamen er juist 23 inwoners bij. Dat is zeldzaam voor zo'n stadje in dit deel van de VS. Voor de gemeente was het een motivatie om nog meer in te zetten op groei.



Wat is er in Harmony allemaal te doen? Naast de grootste Amish-gemeenschap in Minesota, die veel toeristen aantrekt, is er in Harmony de Niagara grot. Die grot is bijzonder. Het is niet alleen het grootste grottenstelsel van het Mid-Westen van de VS, in de grot is ook een 18 meter hoge waterval te bewonderen. Fascinerend!



Om kans te maken op het cash-aanbod van de gemeente moet je een formulier invullen op de website van Harmony. Mensen die aanspraak maken, kunnen een bedrag van 3000 tot 20.000 dollar krijgen, afhankelijk van de grootte van het bouwproject. Je moet natuurlijk wel eerst ├╝berhaupt in de Verenigde Staten mogen wonen. Voor Nederlandse gelukszoekers zal het dus iets moeilijker zijn.

