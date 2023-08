Geen slapeloze nachten meer nu pissende ijsbeer Amersfoort plas op moet houden

Al een maand lang plast de zes meter hoge ijsbeer dag in én dag uit in de Amersfoortse gracht maar daar gaat nu verandering in komen. Het grote witte gevaarte moet nu zijn plas ophouden in de nachtelijke uurtjes door klachten van buurtbewoners.Het museum die het kunstwerk tentoonstelt heeft van meerdere buurtbewoners te horen gekregen dat het gekletter ze uit hun slaap houdt. Dat vertelt museumdirecteur Paul Baltus aan RTV Utrecht."Het klopt dat niet alle mensen in de buurt er even blij mee zijn. Het was het idee dat de ijsbeer 'ongecontroleerd' plast. Oftewel, dat wij er niet per se invloed op zouden hebben. Maar nu buurtbewoners hebben aangegeven dat het ze 's nachts wakker houdt, dachten we: laten we het maar veranderen", vertelt Baltus verder.De plassende beer staat sinds begin juli in de binnenstad van de Utrechtse plaats. De sculptuur is onderdeel van de familietentoonstelling Kunst & Zoo in Flehite. De ‘Pissende IJsbeer’ is gemaakt door Florentijn Hofman. Hij is onder andere bekend van de grote badeenden die her en der in de wereld ronddobberen, bijvoorbeeld bij Hongkong.Het kunstwerk staat er onder andere om het 75-jarige bestaan van DierenPark Amerfoort te vieren maar het sculptuur heeft ook een diepere betekenis. Volgens de maker is het 'geen vrolijk bedoelde kunst'.Met de ijsbeer wil Hofman volgens het museum "korte metten maken met het aaibare imago van dit machtige en brute dier. Die bruutheid matcht perfect met het onderwerp waar het kunstwerk uiteindelijk om draait, namelijk de opwarming van de aarde. Het ijs smelt, de leefomgeving van de ijsbeer wordt kleiner en kleiner. Deze ijsbeer heeft zijn natuurlijke omgeving verlaten en is aan wal gestapt op de kade van Museum Flehite in Amersfoort aan zee ".