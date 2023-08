Geïrriteerde Lufthansa-piloot tekent enorme penis in de lucht

Een piloot van Lufthansa heeft in een naar verluidt geïrriteerde bui een gigantische penis in de lucht getekend voor de kust van Italië. De vlucht van Frankfurt naar Catania moest plotseling uitwijken naar Malta. Dit zorgde bij de piloot voor ergernis, waarna hij een penis van maar liefst 24 kilometer lang tekende in de lucht.Het voltooien van de penis kostte de piloot 16 minuten. Daarna vloog het toestel naar het Maltese vliegveld. Door weersomstandigheden kon er niet worden geland in Sicilië.