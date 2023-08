Man 'wint' ton in casino, maar krijgt alleen een dinerbon

Een man uit Goirle dacht vorige maand dat hij een ton had gewonnen in een casino in Breda. Nadat hij een kwartier op een roze wolk had gezeten, bleek dat sprake was van een menselijke fout. De man is teleurgesteld dat hij als compensatie voor de fout alleen een dinerbon heeft gekregen, zegt hij tegen Omroep Brabant.



De man speelde op een automaat toen zijn kast op tilt sloeg. "Ik wist niet meteen wat er aan de hand was", zegt hij tegen de omroep. Personeel kwam direct naar de man en zijn vrouw toe. "Ze zeiden dat we een ton hadden gewonnen. Mijn vrouw viel bijna van haar stoel van de schrik."



Na felicitaties door andere gasten en personeelsleden, zei een manager dat hij nog een extra controle ging uitvoeren. "Toen hij terugkwam zei hij dat er een fout was gemaakt en dat ik niet had gewonnen. En dat was het dan." Volgens de man baalde het casinopersoneel erg van de situatie.



Als goedmaker kreeg het stel een dinercheque aangeboden. "Dat kost Holland Casino een paar tientjes terwijl ze net een fout met een ton gemaakt hebben." Hij vindt niet dat hij alsnog recht heeft op 100.000 euro. "Alleen vind ik een dinerbon belachelijk voor zo'n grote fout. Het is echt een enorme domper."



Holland Casino spreekt van "een heel vervelende menselijke fout" die nooit eerder is voorgekomen. "Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren en we hebben onze excuses ervoor aangeboden", aldus het casino in een reactie.



"Het ging om een Mystery Jackpot. Dat zijn altijd kleine prijzen, in dit geval een bedrag van 88 euro. Een medewerkster heeft de meldcode van deze prijs aangezien voor een groot geldbedrag." Het casino zegt dat de speelautomaat geblokkeerd wordt bij een Mystery Jackpot, maar dat er geen prijs op het apparaat wordt gemeld. Daarom leek het alsof het apparaat op tilt sloeg.



Het casino zegt nogmaals met de man in gesprek te willen om tot een oplossing te komen.

Reacties

04-08-2023 10:39:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.368

OTindex: 86.678

Quote:

Mystery Jackpot. Dat zijn altijd kleine prijzen en dat wisten noch de medewerkster noch de spelers? Quote:

"Alleen vind ik een dinerbon belachelijk voor zo'n grote fout. Het is echt een enorme domper." heeft deze man nog nooit in zijn leven een teleurstelling hoeven meemaken? Kom op zeg. Hij krijgt de 88 euro plus een diner?! en dat wisten noch de medewerkster noch de spelers?heeft deze man nog nooit in zijn leven een teleurstelling hoeven meemaken? Kom op zeg. Hij krijgt de 88 euro plus een diner?!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: