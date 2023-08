Op zee verloren oorring na 23 jaar weer terug bij visser uit Den Oever

Zeeuwse vissers hebben deze week een gouden oorbel gevonden die een andere visser 23 jaar geleden op zee verloor. "Het is onvoorstelbaar", zegt de eigenaar van de gevonden oorbel tegen NH Nieuws.



Henk Kuiper kocht de oorring in 1985. Binnenin het sieraad is viskotter WR70 te zien. De gouden oorring is een eeuwenoude traditie onder Nederlandse vissers. Vaak is op zo'n oorbel een schip of een andere maritieme afbeelding te zien.



Rond het jaar 2000 verloor de visser uit Den Oever zijn oorbel op zee terwijl hij naar tongen aan het vissen was op diezelfde WR70. "Ik ben nog gaan zoeken op het dek en thuis, maar als hij in zee ligt dan vind je hem nooit meer", aldus Kuiper tegen de omroep.



Eergisteren zag een stagiair op de Zeeuwse viskotter YE-118 na het vissen iets glinsteren op de boot. Hij zag al snel dat het om een oorbel van een andere visser moest gaan, die met de vangst mee was gekomen. "De WR en de 7 waren nog te zien", vertelt schipper Robbert Mol. Hij besloot het sieraad op Facebook te delen.



Kuiper zag de foto voorbijkomen, maar er ging niet meteen een lampje branden. "Het kwam me wel bekend voor, maar ik zat toen met mijn hoofd even heel ergens anders. Een paar uur later stuurde mijn broer een berichtje met: 'dat is jouw oorbel'."



Kuiper kon het sieraad woensdag al bij de Zeeuwse vissers ophalen in Den Helder. Hoewel hij ontzettend blij is dat hij zijn oorbel terug heeft, herinnert het sieraad ook aan een heftige gebeurtenis op de WR70. "Daar zijn we mee gezonken bij Terschelling. Daar krijg ik nog koude rillingen van." De bemanningsleden overleefden de gebeurtenis op 4 november 1987 allemaal.



De visser gaat de oorbel niet meer dragen, maar wel inlijsten. "Ik ben bang dat ik hem weer verlies."

Reacties

04-08-2023 09:05:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.368

OTindex: 86.678

Zeeuwse vissers gaan naar Den Helder om te vissen?



04-08-2023 09:52:47 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.534

OTindex: 22.329

@allone : Dat is nog in de buurt. Nederlandse visser vissen overal. De kottervloot wel voornamelijk Noordzee, maar er zijn ook schepen die aan de andere kant van de wereld vissen.

04-08-2023 10:02:03 sndrr

Lid

WMRindex: 40

OTindex: 68





De boot is gezonken in 1987:

Quote:

herinnert het sieraad ook aan een heftige gebeurtenis op de WR70. "Daar zijn we mee gezonken bij Terschelling. Daar krijg ik nog koude rillingen van." De bemanningsleden overleefden de gebeurtenis op 4 november 1987 allemaal.



En voer blijkbaar weer in 2000:

Quote:



Rond het jaar 2000 verloor de visser uit Den Oever zijn oorbel op zee terwijl hij naar tongen aan het vissen was op diezelfde WR70. Best knap, vissen vanaf een gezonken boot.De boot is gezonken in 1987:En voer blijkbaar weer in 2000:

04-08-2023 10:14:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.482

OTindex: 28.275



Ook is het mogelijk dat de WR70 na het zinken gelicht is, gerepareerd en weer in de vaart gebracht. Lees @sndrr : Mogelijk gaat het hier om een nieuw schip met dezelfde registratie?Ook is het mogelijk dat de WR70 na het zinken gelicht is, gerepareerd en weer in de vaart gebracht. Lees hier

04-08-2023 11:00:52 sndrr

Lid

WMRindex: 40

OTindex: 68

Ah, kijk. Toch weer wat geleerd van WMR.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: