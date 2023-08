Gemeente waarschuwt voor menstruatie-oplichters in Driebergen

In het Utrechtse Driebergen proberen jongeren de laatste tijd geld te verdienen aan menstruatie-armoede. Daarvoor waarschuwt de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Driebergen onder valt, dinsdag op X (voormalig Twitter).



De jongeren gaan als collectanten langs de deuren om zogenaamd geld in te zamelen om maandverband en tampons te kopen voor vrouwen in menstruatie-armoede. Maar bij de gemeente is helemaal niks bekend over die collecte-actie en is er ook geen vergunning voor afgegeven. Vermoed wordt dan ook dat het opgehaalde geld in de zakken van de jongeren verdwijnt.



In Nederland kunnen één op de tien meisjes en vrouwen die in armoede leven soms geen maandverband of tampons aanschaffen. In december vorig jaar stemde een Kamermeerderheid voor een motie waarin staat dat menstruatieproducten gratis moeten worden voor mensen met een laag inkomen.



Karin ter Horst uit Zwolle bedacht speciale 'menstruatiekastjes' met maandverband en tampons meisjes en vrouwen die daar geen geld voor hebben:



Op X worden inwoners uit de gemeente opgeroepen extra alert te zijn als een collectant op de stoep staat om geld in te zamelen voor menstruatieproducten. Ook is de wijkagent geïnformeerd om de collectanten de komende tijd extra in de gaten te houden.

Reacties

03-08-2023 08:46:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.366

OTindex: 86.672

Andere mogelijkheid: je koopt 1x geschikt katoenen maandverband, dat is beter voor het milieu en je hebt niet iedere maand weer uitgaven

03-08-2023 09:09:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.366

OTindex: 86.672



Niet omdat het moest. Maar omdat het beter is



Laatste edit 03-08-2023 09:10 @Mamsie : precies. Zo heb ik het jarenlang gedaan.Niet omdat het moest. Maar omdat het beter is

03-08-2023 10:11:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.366

OTindex: 86.672

@Emmo : wij ook niet. Dat is allang verleden tijd

03-08-2023 18:00:32 Jura6

Erelid



WMRindex: 3.079

OTindex: 2.076

Ach. Hier trapt niemand meer in over een tijdje. Het is maar een opvlieger...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: