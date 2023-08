Minuutje rijden in Zwartewaterland: gemiddeld zeven verkeersborden

Een wildgroei aan verkeersborden? Niet in Zwartewaterland: de hoeveelheid verkeersborden per meter weg ligt hier lager dan het landelijk gemiddelde, maar boven het gemiddelde voor Overijssel.



Gemiddeld tref je in Zwartewaterland elke 69,8 meter een verkeersbord aan. Anders gezegd: wie met een gangetje van dertig kilometer per uur door Zwartewaterland rijdt, is na een minuut zeven verkeersborden verder, blijkt uit een doorrekening van cijfers die deze site bij de HR Groep heeft opgevraagd. Dat bedrijf beheert een database met alle verkeersborden van Nederland.



In de berekening tellen we alleen borden mee die de gemeente in beheer heeft, langs door de gemeente onderhouden straten en wegen. Daarvan zijn er 2,2 miljoen in heel Nederland, gemiddeld één bord per 54,6 meter. In heel Overijssel zijn 170.799 'gemeentelijke' verkeersborden te vinden — gemiddeld elke 73,1 meter eentje.



Wat er op die borden staat? Het meest voorkomende bord van Nederland is de roodomrande witte driehoek met de punt omlaag: het teken dat je voorrang moet geven. Maar kijk je naar bredere categorieën, dan gaan de meeste borden in het land, bijna 400.000, over parkeren en stilstaan. Dat is in Zwartewaterland niet anders: 21 procent van de 3053 borden regelt waar je je auto mag neerzetten.



Of Overijssel alles bij elkaar last heeft van een wildgroei aan verkeersborden is lastig te zeggen, aldus experts. Het ene bord is het andere niet, benadrukt Jan Theeuwes, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam die veel onderzoek doet naar verkeersveiligheid. „Een voorrangsbord begrijp je meteen, maar een inrijverbod met een onderbord waarop iets staat met een bus — mag jíj daar nou niet in, of toch alleen die buschauffeur?"



Wel geldt voor verkeersborden: less is more. „Een overschot levert visuele ruis op. En gemeenten kunnen ook té snel naar het middel van nieuwe borden grijpen. Als je wil dat automobilisten dertig gaan rijden in plaats van vijftig, pas dan de weg aan."

Reacties

02-08-2023 16:28:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.470

OTindex: 28.274

Je ziet tussen de borden de regels niet meer.

02-08-2023 18:34:33 Buick

Erelid



WMRindex: 4.174

OTindex: 1.024

Hoe meer borden er staan hoe minder je er op let.

Ik heb het idee dat die borden meer een soort versiering zijn voor de weg.



02-08-2023 19:25:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.357

OTindex: 86.662

@Emmo : @Buick : ik vraag me altijd af waarom er reclameborden met lange teksten langs de snelweg staan? Er is toch geen mens die die kan lezen? Behalve als je zelf niet rijdt natuurlijk

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: