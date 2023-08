Slim slot op OV-fiets laat duizend reizigers per maand gestrand achter

Het nieuwe 'slimme' slot op OV-fietsen worstelt ruim twee jaar na de introductie nog steeds met kinderziektes. In de laatste maand waarover cijfers beschikbaar zijn blokkeerden meer dan duizend fietsen halverwege de reis, tot frustratie van gestrande reizigers.



De NS introduceerde het elektronische slot op de OV fiets begin 2021. Dit slot kan geopend en gesloten worden met een OV-chipkaart, wat reizen met het openbaar vervoer nog laagdrempeliger moet maken. Inmiddels hebben bijna 7.000 OV-fietsen in Nederland zo'n slot.



De introductie ervan verloopt echter stroef. Veel reizigers die de fiets vergrendelen wanneer ze hun bestemming hebben bereikt, krijgen het slot daarna niet meer open voor de terugreis. Op het online forum van de NS zijn tientallen klachten te vinden van gedupeerden. In sommige gevallen brengt de NS gedupeerden hierna ook nog eens 50 euro in rekening voor het ophalen van de fiets.



De NS deed in 2019 voor het eerst een test met het slimme slot, maar vier jaar later kampt het nog met structurele problemen.



Bij de NS zijn beide problemen bekend. Volgens een woordvoerder gaat het vooral om fietsen die niet zijn uitgecheckt door de vorige gebruiker. Wanneer een volgende reiziger deze meeneemt en buiten het station vergrendelt, gaat het slot niet meer open. Dit zou in de meest recente maand waarover de NS gegevens heeft bij bijna 1 procent van de ritjes zijn gebeurd, in totaal iets meer dan duizend keer. Hoe vaak vervolgens ook een boete is afgeschreven bij de gedupeerden kon de NS niet met zekerheid vaststellen.



'Heel vervelend', zegt woordvoerder Erik Kroeze hierover. Reizigers bij wie om deze reden geld is afgeschreven kunnen zich melden bij de NS en krijgen dit vervolgens teruggestort.



De NS werkt aan een technische oplossing voor het probleem, bijvoorbeeld door fietsen die langere tijd op het station staan automatisch uit te checken. In de tussentijd zetten de spoorwegen vooral in op gedragsverandering bij reizigers. Zo worden gebruikers op sommige stations via de intercom eraan herinnerd hun fiets correct af te sluiten.



Inmiddels heeft bijna een derde van alle OV-fietsen in Nederland een slim slot. Bij de introductie van het slot in 2021 mikte de NS nog op een snelle invoering: binnen een jaar moest 70% van de OV-fietsen met een slim slot zijn uitgerust. Bij een test in 2019 mikte de NS zelfs nog op volledige vervanging in 2020. De huidige problemen vertragen zaken verder. 'Voordat we gaan uitbreiden willen we dit opgelost hebben', laat woordvoerder Kroeze weten. 'De omvang van dit soort problemen komt helaas vaak pas aan het licht wanneer je langere tijd met grote groepen bezig bent.'

01-08-2023 16:55:16 Emmo

Hoe slim is een slot dat op slot blijft?

01-08-2023 17:02:29 allone

In sommige gevallen brengt de NS gedupeerden hierna ook nog eens 50 euro in rekening voor het ophalen van de fiets. dan ben jij 2x de Sjaak @Emmo : heel slim, want niemand kan er mee vandoor gaandan ben jij 2x de Sjaak

