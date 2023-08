Station Blaak lijdt onder plassende reizigers: spoor week lang dicht door urine

Station Blaak in het centrum van Rotterdam is deze week gesloten en dat komt door plassende treinreizigers. Door hun urine zijn de houten dwarsliggers onder de rails gekrompen en niet goed meer. Dat zegt bouwmanager Corné Kriesels van ProRail tegen Rijnmond. "Als het te erg wordt, past de trein er niet meer op."



Het treinspoor van het ondergrondse station Blaak is dus aan vervanging toe door de urine die geloosd wordt uit de toiletten van de wagons. De krimp is te erg. Bouwmanager Corné Kriesels van ProRail: "Daar zijn bepaalde tolerantienormen voor. Als ze worden overschreden, past de trein niet meer over het spoor. Dus daarom moeten we ze vervangen."



Het probleem doet zich voor als urine niet weg kan spoelen, zoals in tunnels het geval is, vertelt Om dit probleem in de toekomst te voorkomen zullen de nieuwe dwarsliggers onder het spoor bij Blaak van beton en kunststof zijn.



In de loop van de tijd zal het probleem helemaal verdwijnen, zegt Kriesels van ProRail tegen Rijnmond. "Bij nieuwe treinen wordt de inhoud van de toiletten niet meer geloosd maar opgevangen." Een van de vier sporen is al eerder met spoed vervangen, omdat de dwarsliggers uitzonderlijk snel krompen. "Dat willen we natuurlijk niet nog een keer meemaken."



Terwijl er nieuwe dwarsliggers gemaakt worden, kunnen er geen treinen rijden. De NS heeft taxibusjes geregeld die vanaf de Blaak ter hoogte van de Markthal vertrekken, maar reizigers blijken daar niet van op de hoogte. Ze weten niet wat er aan de hand is of waar ze naartoe kunnen omdat de informatieborden zijn omgewaaid. "Daar moeten we nog wel wat aan doen", erkent de bouwmanager.



Naast de dwarsliggers op het spoor moet de versleten roltrap op het station worden vervangen door een nieuwe. Het treinstation aan de Blaak zal op maandag 7 augustus vanaf 05.00 uur weer open zijn.

Reacties

Stelletje zeikerds....

lassende preizigers?

idd lastig.. niet plassen als de trein door een tunnel rijdt, dus. Maar ja, da's nu te laat

