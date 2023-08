Meten met twee maten? Beschermde eiken mogen nu wél plat in Raalte: ‘Dit is de enige mogelijkheid’

Moeten twee beschermwaardige eikenbomen gekapt worden om de komst van de taalschool in Raalte mogelijk te maken? Als het aan de gemeente Raalte ligt is dat antwoord ‘ja’, ondanks negatieve adviezen en een eerder afgewezen kapvergunning voor dezelfde bomen.De gemeente Raalte, schoolbesturen, Scouting Raalte en stichting Helpende Handen werken hard om een taalschool op te zetten in het dorp. Nagenoeg alle seinen staan op groen om vanaf het nieuwe schooljaar les te geven in de gebouwen van Helpende Handen en de scouting.Voor de scouting is het van groot belang dat er een ruimte beschikbaar komt die kan dienen als vervanger voor het gebouw waarin de taalschool komt. De oplossing: een blokhut op het buitenterrein van de scouting. Uiterlijk begin oktober moet de blokhut klaar zijn voor het gebruik van de leden. Haast is geboden, want er moet zo snel mogelijk een opdracht worden gestuurd richting de leverancier van de blokhut.Om die blokhut te bouwen moeten twee beschermwaardige eiken wijken. Eind juni diende de scouting een aanvraag in om de bomen te kappen, maar daarop volgde een negatief advies. De ambtenaar die het advies uitbracht geeft daar meerdere redenen voor. Ten eerste moet de blokhut buiten het bereik van de boomwortels gebouwd worden, omdat anders de wortels beschadigd raken.Ten tweede is een vakspecialist ter plaatse geweest om de conditie van de bomen te controleren. Wat blijkt? De bomen zijn gezond. Een derde argument om de aanvraag voor de kapvergunning te weigeren, is dat er in het verleden een negatief advies is uitgebracht voor de bouw van een zendmast op die plek. Toen kwam er ook geen kapvergunning.In het verleden is er een negatief advies uitgebracht voor de bouw van een zendmast op deze plek.In het verleden is er een negatief advies uitgebracht voor de bouw van een zendmast op deze plek. © Ronald HissinkVolgens de gemeente is er samen met de betrokkenen rond de taalschool gekeken naar een alternatieve locatie voor de blokhut. De enige mogelijkheid is om die op het speelterrein te plaatsen. Dat betekent echter een flink verlies aan vierkante meters van het buitenterrein voor de taalschool. Dit is volgens alle betrokken partijen niet acceptabel, waardoor vastgehouden wordt aan het oorspronkelijke plan. Eventueel wil de scouting extra investeren in het plaatsen van meer nieuwe bomen dan een kapvergunning eist.Nóg een reden waarom het niet midden op het terrein gebouwd kan worden, is omdat het aanwezige asfalt dan moet verdwijnen. ‘Hierbij is het reëel om aan te nemen dat er sprake is van vervuilde ondergrond’, schetst het college van burgemeester en wethouders.De enige sta in de weg lijkt momenteel een laatste onderzoek naar brandveiligheid. Momenteel wordt getoetst of de locatie van de blokhut veilig genoeg is op het gebied van brandveiligheid. En als er geen groen licht komt voor de kap van de bomen? Dan wordt rekening gehouden met extra kosten voor het verwijderen van asfalt, kosten voor bodemonderzoek en eventuele sanering van vervuilde grond.De komende zes weken is het mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de kapvergunning. Als er geen bezwaren binnenkomen en de toets op brandveiligheid doorstaan wordt, worden de twee beschermwaardige bomen gekapt om ruimte te maken voor de blokhut.