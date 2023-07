Aldi-klant krijgt 15 cent korting, trekt mes

Een Aldi-medewerker is zondag buiten een Aldi-filiaal te Rijen bedreigd door een woedende klant met een mes. Later probeerde de klant de medewerker op de parkeerplaats aan te rijden.



De klant zei ook dat ‘supermarkten bedriegers zijn’, dat ‘alle supermarkten kapot moeten worden gemaakt’ en dat hij ‘alle medewerkers wilde omleggen’.



Reden voor de woede was een verkeerd prijskaartje bij het stokbrood. Het stokbrood bleek bij de kassa 15 cent goedkoper dan op het prijskaartje stond aangegeven wat kennelijk de nodige woede veroorzaakte.



De woedende klant is door politie opgepakt en zit vast.

Reacties

31-07-2023 10:18:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.543

OTindex: 91.598

Een gevaarlijke gek, dat is duidelijk!

31-07-2023 10:22:03 CeeDee

Senior lid

WMRindex: 165

OTindex: 0

koekkoek! Inderdaad, een normaal persoon is blij met de meevaller.

31-07-2023 14:42:04 Buick

Erelid



WMRindex: 4.168

OTindex: 1.024

Maar al die politiemensen geven geen kortingen op boete's. Dus hij had beter blij kunnen zijn met de korting van de aldi.

31-07-2023 15:41:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.340

OTindex: 86.624

@Buick : hij wilde geen korting, vandaar dat hij liever een boete heeft

