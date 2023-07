Drie katten hebben explosie in woning Lelystad tóch overleefd

Drie katten uit de woning in Lelystad, waarvan vrijdagochtend de voor- en achtergevel eruit werden een geblazen bij een grote explosie, hebben de klap tóch overleefd. Dat schrijft Omroep Flevoland zondagavond. Eerder werd ervan uitgegaan dat de drie dieren de explosie en daarop volgende brand niet hadden overleefd.Een van de katten is opgevangen door Pieter Stierman, de vader van de bewoner van het verwoeste huis. De maandag voor de explosie was zijn zoon samen zijn gezin op vakantie gegaan. Stierman nam tijdens hun vakantie de zorg voor de drie katten op zich. "Ik was er zelfs gisteravond nog", vertelde hij op de dag van de explosie aan Hart van Nederland. "Ik heb niks geroken of rare dingen meegemaakt; alles was prima in orde."De kat die nu tijdelijk bij hem thuis verblijft is na de explosie opgevangen door buren van zijn zoon. "We hebben hem vrijdagavond gekregen," zegt hij tegen Omroep Flevoland. "Ik ben met hem naar de dierenarts geweest en gelukkig, geen verwondingen." De andere twee katten die in het geëxplodeerde huis zaten, zijn in de buurt gezien maar nog niet gevangen. "De zware klap heeft kennelijk een enorme impact op ze gehad, waardoor ze schuw zijn geworden en gelijk wegrennen als er vreemde mensen in de buurt komen", denkt Stierman.Hoe de drie katten de enorme explosie hebben overleefd, is nog een raadsel. Stierman vermoedt dat de katten door een brandwerende deur in de woning zijn beschermd en na de explosie het huis uit zijn gevlucht, zo vertelt hij aan de regionale omroep.