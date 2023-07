Italië koelt koeien voor de kaas

In de oververhitte Italiaanse regio Emilia-Romagna vernevelen speciale koe-koelers 16 uur per dag een verkoelende mist over de koeien, aldus de Financial Times.



Koeien en extreme hitte gaan niet goed samen. Door het extreme weer verbruiken de koeien veel meer energie. Ze drinken meer, maar eten minder. Ze slapen slecht, omdat ze niet comfortabel kunnen liggen. Er blijft dus minder energie over voor de melkproductie. Vanaf 26 graden kan de productie al met 10% verminderen. De melk die de koe produceert is ook nog eens dunner, dus er is meer melk nodig om kaas te maken.



Dat is balen voor de boeren. In de Emilia-Romagna-regio produceren ze de wereldberoemde Parmigiano Reggiano. Parmigiano-Reggiano kaas heeft een Europese herkomstbescherming en moet dus van melk uit de regio gemaakt worden. De kaas moet verder aan strenge eisen voldoen, bijvoorbeeld voor wat betreft het voer.



Ook dat voer staat onder druk door de hitte en droogte. Zo moet 50% van het voer bestaan uit alfalfa. Laat nou net ook die productie te lijden hebben door droogte en vervolgens overstromingen.



Alles wordt duurder, zeggen de boeren, maar kan niet veel duurder worden omdat er dan voor de al dure kaas geen markt meer is. Het is afwachten hoelang boeren de situatie volhouden.

