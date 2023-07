Chaos in Ronde van Wallonië na verkeerde afslag renners

De laatste etappe van de Ronde van Wallonië is enige tijd stilgelegd omdat meerdere wielrenners de weg waren kwijtgeraakt. In de achtervolging op vluchter Mauro Schmid van Soudal Quick-Step waren de renners blindelings achter de motor van de televisie aangereden, maar die bleek een verkeerde afslag te hebben genomen.



De chaos werd er niet minder om toen volgauto’s tot hun verbazing hun renners in omgekeerde richting weer zagen langsrijden. Wielerploeg Cofidis tastte helemaal in het duister. Zij schreven in een ludieke tweet met beeld van een lege weg dat ze hun renners kwijt waren.



De organisatie maakte uiteindelijk een einde aan de chaos door de wedstrijd te neutraliseren. Met 30 seconden voorsprong mocht Schmid vervolgens zijn weg weer vervolgen. Hij zou alsnog worden gegrepen, maar zijn ploeggenoot Andrea Bagioli won de etappe. Filippo Ganna van Ineos Grenadiers pakte de eindzege in de Ronde van Wallonië

