Thee uit Zundert: 98 procent minder CO2-uitstoot

Theeblaadjes hebben in de regel duizenden kilometers afgelegd voordat ze door multinationals in zakjes worden gedaan. Maar sinds enige tijd hebben de bekende merken in het supermarktschap gezelschap gekregen van LocalTea, thee van eigen bodem. Dat is niet alleen duurzamer, maar volgens directeur Wouter Eckelmans ook lekkerder.Op weg naar de grootste theeplantage van West-Europa passeren we de Belgische grens, om even later weer Nederland binnen te rijden. LocalTea ligt ingeklemd tussen het Brabantse dorp Zundert en een uitstulpsel van de provincie Antwerpen. LocalTea is een Nederlands bedrijf, maar heeft plantages aan weerszijden van de grens. 'Maar de oogst van de verschillende plantages wordt strikt gescheiden gehouden,' verzekert Eckelmans. 'Zodoende prijkt in België de Belgische vlag en in Nederland het rood-wit-blauw op de doosjes. Als de consument een van onze producten in een Nederlandse supermarkt koopt, dan weet hij dus zeker dat de thee hiervandaan komt, of van onze andere Nederlandse locatie in Dongen.''Dit zijn mijn schatjes,' zegt Eckelmans vertederd als hij de kas binnenloopt. 'De 1,7 miljoen planten die hier groeien zijn van hetzelfde hybride ras. Dat is speciaal ontwikkeld om in ons klimaat te gedijen. Hetzelfde theeplantje staat aan de basis van alle theevariëteiten, van groene tot zwarte thee, van chai tot pu erh.'Eckelmans is Belg, maar al bijna zijn hele leven werkzaam in Nederland. Zijn liefde voor thee ontstond in de jaren dat hij marketing manager was bij Pickwick, maar pas sinds zijn aanstelling als directeur bij LocalTea, afgelopen zomer, voelt hij zich theemaker. 'De bekende theemerken máken geen thee, maar kopen de thee in van plantages hier ver vandaan. De geïmporteerde thee wordt hier slechts gemengd en in zakjes gedaan.' Zelf thee telen is romantisch, maar het is Eckelmans vooral om de milieuwinst te doen. 'Door lokaal geteelde thee te drinken bespaart de consument tot wel 98 procent CO2-uitstoot. Deze kas is niet verwarmd, we gebruiken geen fossiele brandstoffen. De warmte die we nu voelen komt rechtstreeks van de zon.'Niet alleen het milieu, maar ook de smaakpapillen zijn gebaat bij lokaal geteelde thee, legt Eckelmans uit: 'Wij oogsten hier alleen de jonge toppen van de plant, ook wel two leaves and a bud genoemd. Hier zit de meeste smaak van de theeplant. Door alleen deze blaadjes te oogsten is onze thee van veel hogere kwaliteit dan de thee van de bekende merken. Die importeren thee die is verkregen volgens de CTC-methode: crush, tear and curl. Daarbij wordt de hele plant gemaaid en versnipperd. Dat gebeurt op een dusdanig agressieve methode, dat de stengels en takjes ook meekomen. Dat proef je terug in de thee, die wordt al snel te bitter als je het zakje te lang in je kopje laat hangen of als je te heet water gebruikt. Onze lokale kwaliteitsthee heeft daar geen last van.'