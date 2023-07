Extreme hitte in Arizona: smeltende autolampen en scrambled eggs van het wegdek

Het is in de Amerikaanse staat Arizona zó warm, dat inwoners al met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis worden gebracht als ze het gloeiendhete wegdek ook maar aanraken. Het is in de zuidelijke staat al ruim drie weken boven de 40 graden, schrijft CNN.Het brandwondencentrum in Arizona zit tjokvol, vertelt dokter Kevin Foster in een radio-interview met NPR. ‘’De zomer is altijd ons drukste seizoen, dus we anticiperen er wel op. Maar dit is heel vreemd. Het aantal patiënten is hoger en de verwondingen zijn serieuzer. Eigenlijk hebben we er geen goede verklaring voor’’, zegt de arts. Volgens hem zijn mensen na 10 minuten op het asfalt de klos. ‘’Hun huid is dan volledig verwoest’’, zegt hij.De meeste mensen in het brandwondencentrum zijn op straat terecht gekomen, en komen zo in aanraking met het kokendhete asfalt. Het gaat vooral om ouderen. Als mensen moeite hebben om zelf op te staan kunnen ze naast derdegraadsbrandwonden ook een zonnesteek oplopen.Vorig jaar vielen er in Arizona zeven doden nadat ze op de bloedhete stoep terecht waren gekomen. De verwachting is dat het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar flink hoger zal liggen.Er is in de Verenigde Staten al enkele weken sprake van een hittekoepel. Zo’n koepel ontstaat doordat een hogedrukgebied boven een gebied blijft hangen, en de hitte zo niet kan ontsnappen.