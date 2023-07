OM stuurt waarschuwingsbrief na Schiphol-protest, maar ontvangers weten van niks

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een waarschuwingsbrief gestuurd naar mensen die volgens hen aanwezig waren bij de klimaatactie op Schiphol vorig jaar november, terwijl zij naar eigen zeggen helemaal niet aanwezig waren. Het OM doet nu onderzoek naar de kwestie. ‘’Mochten deze mensen inderdaad niet aanwezig zijn geweest, dan is dat betreurenswaardig en volgen er excuses’’, zegt een woordvoerder van het parket tegen het AD.



De mogelijke fouten van het OM kwamen aan het licht toen een van de slachtoffers, Kirsten Verdel uit Roelofarendsveen, op Twitter berichtte over ‘’een intimiderende brief’’, die zij had ontvangen van het Openbaar Ministerie. ‘’Maar help, ik wás daar helemaal niet. Moet ik nu mijn onschuld bewijzen? Dit is de omgekeerde wereld’’, schreef Verdel.



Het Openbaar Ministerie zegt zich te baseren op gegevens van de Koninklijke Marechaussee. Op basis daarvan zijn de waarschuwingsbrieven verstuurd, zegt de woordvoerder tegen de krant. Inmiddels hebben drie mensen bij het OM aangegeven dat zij die dag niet aanwezig waren op Schiphol.

