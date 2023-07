Gemeente koopt volledige camping Den Ham met verwarmd buitenbad voor opvang Oekraïners

Twenterand heeft een volledige camping gekocht, om op grotere schaal Oekraïners te kunnen opvangen. Daarbij gaat het om camping De Blekkenhorst in Den Ham. De bedoeling is dat hier aan het einde van het jaar zo’n 150 tot 200 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne verblijven. Voor andere asielzoekers is geen ruimte.



Twenterand voldoet daarmee niet alleen aan de regio-eis om 191 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, maar doet zelfs meer dan dat. Aan de Sportlaan in Vriezenveen vangt Twenterand binnenkort nog eens 58 vluchtelingen op. Daar komt Den Ham bij, met maximaal 200 mensen. Twenterand heeft daarvoor een complete camping gekocht van de eigenaar, die er graag van af wilde.



Twenterand betaalt 2,2 miljoen euro voor camping De Blekkenhorst, waar nu al een kleine groep Oekraïners wordt opgevangen, naast de vaste campinggasten die hier een standplaats huren voor hun stacaravan. Met de campinggasten wil Twenterand nog om tafel. Zij mogen hier ook blijven, als ze dat willen. „Zodat het een soort gemeentecamping wordt”, vertelt burgemeester Hans Broekhuizen.



Omwonenden in een straal van 500 meter rondom de Nienenhoek hebben maandagavond allemaal een brief ontvangen, waarin Twenterand de aankoop en de opvang bekendmaakt. Ook zijn maandagavond zo’n acht direct omwonenden persoonlijk bezocht door Broekhuizen en wethouder Roel Koster met de boodschap dat hier op grotere schaal Oekraïners worden opgevangen.



Voor Twenterand is de koop ideaal om aan de doelstellingen te voldoen. Die passeert Twenterand dus zelfs, al is dat een vorm van wisselgeld: de gemeenteraad weigerde onlangs asielzoekers op te vangen. Daarop gaf een meerderheid van raadsleden toestemming om de regio tegemoet te komen door meer Oekraïners op te vangen dan vereist. „Dit is praktisch”, beaamt Koster. „Maar wij willen dit (meer Oekraïners opvangen dan noodzakelijk, red.) ook graag doen als gemeente.”



Koster en Broekhuizen verwachten de eerste Oekraïners aan het eind van het jaar te verwelkomen. Op de camping staan al enkele chalets, lodges en trekkershutten. Maar dat is niet genoeg. Eerst nog moeten er zo’n 30 chalets geplaatst worden. Ook wordt alle infrastructuur eerst nagelopen. „Dat zal een check zijn. Dat ligt er allemaal al”, vertelt Koster.



De camping, jarenlang een fijne vakantieplek voor jonge gezinnen, biedt goede speelvoorzieningen en veel ruimte voor kinderen. „Er is ook een buitenzwembad”, aldus Broekhuizen. Verwarmd, zelfs.



Toch is het niet de bedoeling dat Twenterand eeuwig campingbaas blijft. „Als de oorlog voorbij is en de Oekraïners zijn vertrokken, dan verkopen we de camping weer. Mogelijk aan iemand die hier opnieuw een camping wil beginnen”, vertelt Broekhuizen. Woningen bouwen op deze plek is in ieder geval onmogelijk. Koster: „Daarvoor zit het te dicht bij een Natura 2000-gebied.”



Twenterand hoeft aan inwoners en raadsleden geen toestemming te vragen om Oekraïners op te vangen. Daarvoor is een noodwet van kracht, die burgemeesters hierin de volledige zeggenschap geeft. Wel moeten Broekhuizen en Koster nog toestemming van de raad krijgen voor de aankoop van de camping.

Reacties

26-07-2023 21:58:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.517

OTindex: 91.537

Quote:

Met de campinggasten wil Twenterand nog om tafel. Zij mogen hier ook blijven, als ze dat willen



En welke campingast wil er op een vluchtelingenopvang wonen??😵‍💫 En welke campingast wil er op een vluchtelingenopvang wonen??😵‍💫

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: