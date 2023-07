Uitvaartcentrum wil feest met DJ Tiësto op begraafplaats, nabestaanden woest

Een evenementenlocatie op een begraafplaats met optredens van DJ Tiësto. In Breda lijkt dat er serieus te komen. Een terrein met tribune waar optredens worden gegeven anders dan uitvaarten hoort niet bij eervol iemand herdenken, zo vinden inwoners. En daarom zijn zij een petitie gestart.



Uitvaartcentrum Zuylen wil de begraafplaats vernieuwen en heeft daarom een drielaagse tribune gebouwd. Met nieuwe plannen willen ze een buitenaula realiseren, niet alleen voor rouwen maar ook voor recreëren. Tegen Omroep Brabant zei directeur Roel Stapper vorige maand de begraafplaats 'meer sexy en toegankelijker' te willen maken, bijvoorbeeld met concerten. "DJ Tiësto zou zeker op ons nieuwe podium mogen optreden", zei hij toen.



Die uitspraken schieten bij veel nabestaanden in het verkeerde keelgat. "Ik weet dit nieuws nu een paar dagen en slaap daarom al een paar nachten slecht", verzucht Janny van Wanrooy tegenover Hart van Nederland. Haar ouders en broer liggen op de begraafplaats begraven.



Op een begraafplaats kom je om te rouwen en te herdenken. Niet voor andere dingen.



"Het is prima om daar buiten uitvaarten te doen, maar geen evenementen", zegt Janny. "Op een begraafplaats kom je om te rouwen en te herdenken. Niet voor andere dingen. Evenementen trekken ook een ander publiek aan. Dat hoort in de stad."



Om een stokje voor de plannen te steken, komen nabestaanden in actie met een petitie die inmiddels al bijna duizend keer is ondertekend. "Ik wil voor mijn dierbaren vechten, anders worden ze straks een soort Efteling-attractie", zegt Janny.



Manager Yvette Langbroek snapt de ontstane commotie, maar volgens haar ligt het iets genuanceerder. "Het is een plek om samen te rouwen, gedenken maar ook een plek voor bezinning. Alles is er mogelijk wat met rouw, verdriet en verwerking te maken heeft", vertelt ze aan Hart van Nederland.



Tenzij die wens dus een optreden van DJ Tiësto betreft, want hij is niet welkom, verzekert ze. Is de directeur dan iets te enthousiast geweest met zijn verwoordingen in lokale media? "Waarschijnlijk wel", aldus Langbroek. "Misschien wat onhandig van ons om het zo te benoemen."



Toch is het volgens het uitvaartcentrum belangrijk om te vernieuwen. "De tijd verandert en we proberen voor iedereen te kijken wat er mogelijk is. Heel veel mensen willen een uitvaart toch buiten en niet meer in een oubollig gebouw binnen", vertelt ze.



De gemeente Breda laat aan Hart van Nederland weten een vergunning te hebben verleend voor een buitenaula bedoeld voor het houden van (afscheids)ceremonies. "Mocht een organisatie een evenement organiseren, dan zal hiervoor een aparte vergunning voor moeten worden aangevraagd.", aldus een woordvoerder.

