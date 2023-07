Recreatieparken in actie tegen stiekem laden elektrische auto's in stopcontact

Recreatieondernemers zien het met lede ogen aan: toeristen die hun elektrische auto op vakantie ‘gewoon’ in het stopcontact pluggen om op te laden. Lekker gratis, maar niet voor de ondernemers. Bovendien is hun elektra er niet altijd op berekend.

Wat doe je op vakantie met je elektrische auto als je die thuis altijd oplaadt in het stopcontact? Nou, graag niet op diezelfde manier, is de boodschap van recreatieondernemers. En toch gebeurt het. Toeristen pluggen hun auto op de kampeerplek of bij hun huisje in een contactdoos in plaats van naar een laadpaal te gaan en tanken zo ‘gratis’.



Steeds meer ondernemers plaatsen daarom laadpalen, waarbij toeristen tegen betaling - met hun laadpas - de accu kunnen opladen. En toch blijven mensen het proberen om elders stroom af te tappen, weet Inge van der Greft, parkmanager van Land van Bartje in Ees.



Met verlengsnoer door het raampje

,,Wij zijn echt aan het handhaven. Als wij zien dat mensen hun auto bij de woning opladen - vaak met een verlengsnoer door een raampje -spreken wij ze erop aan. Het is niet de bedoeling. Onze woningen zijn van particuliere eigenaren. Als zij hun huisje acht weken verhuren en er worden de hele tijd Tesla’s opgeladen, dan loopt de rekening gauw op.’’



Het Land van Bartje heeft het aantal laadpalen uitgebreid van vier naar twaalf. ,,Het is echt niet nodig bij de woning op te laden. Behalve de financiële kant van het verhaal is het ook niet veilig met het oog op brandgevaar. Hoe de mensen reageren als wij er iets van zeggen? De ene helft houdt zich eraan en de andere helft doet het ‘s avonds alsnog stiekem. Maar we hebben het redelijk onder controle.’’



Om een idee te geven van de kosten: als je een elektrische auto met een accu van 40 kWh helemaal oplaadt kost dat bij een stroomprijs van 0,40 euro in totaal 16 euro. De daadwerkelijke kosten hangen af van het contract dat er is met de energieleverancier.



,,Mensen met een elektrische auto nemen aardig wat stroom af’’, zegt Margriet Huisman van camping ‘t Plathuis in Bourtange. Aanvankelijk was ze alleen maar verbaasd toen ze zag dat mensen hun auto in het stopcontact pluggen. ,,Maar daarna gingen we rekenen wat het eigenlijk kost en dachten we: dit kan toch niet de bedoeling zijn?’’



Op ‘t Plathuis geldt nu een verbod op het opladen van elektrische auto’s. Dat verbod staat ook prominent op de website. ,,We verwijzen naar de laders bij de vesting Bourtange. Dat is maar tien minuutjes lopen.’’ Of het desondanks nog altijd gebeurt? ,,Ja, tuurlijk! Maar weet je, je overal kwaad om maken is ook niet goed. Wij hebben hier het motto: Erger je niet; verbaas je alleen. Gelukkig komen hier niet veel elektrische auto’s omdat die niet goed caravans kunnen trekken.’’



,,Ik wil geen politieagent zijn en zeggen dat mensen de stekker eruit moeten trekken. Dus als ze hun auto willen opladen via het stopcontact: prima, maar dan betalen ze daarvoor. De mensen die hier lang verblijven, betalen hun standplaats sowieso exclusief elektra. De anderen mogen 5 kWh per dag gebruiken; anders moeten ze in principe bijbetalen. Wij vinden dit systeem het eerlijkst. De één doet zuinig, terwijl de de ander airco en twee elektrische kacheltjes heeft.’’



Nu er steeds meer elektrische auto’s bijkomen zijn ook steeds meer parken bezig laadpalen te plaatsen of zich daar in ieder geval op te beraden. Zo heeft Hof van Saksen bij Rolde inmiddels 26 laadpunten en kreeg Aelderholt in Aalden een carport met zonnepanelen op het dak (waar klanten overigens wel moeten betalen met hun laadpas). ,,Het gebeurt wel eens dat mensen toch bij de woning opladen’’, zegt Jeannette ten Kate, woordvoerder van Landal Green Parks, waar beide parken onder vallen. ,,Dan zeggen wij dat dit niet de bedoeling is en vragen wij ze de auto op te laden bij een laadpaal.’’



Asociaal. Dat vindt regiomanager Jan Ybema van Hiswa-Recron Groningen/Friesland, de belangenorganisatie van ondernemers in de recreatiebranche, ervan als automobilisten hun auto in het stopcontact van een huisje of de kampeerplek pluggen. ,,Er zijn genoeg publieke laadpalen en snelladers in Nederland. Nederland heeft de grootste laaddichtheid van Europa. En de eigenaren van elektrische auto’s weten echt waar ze in de buurt kunnen laden. En anders kunnen ze dat wel opzoeken.’’



Ybema noemt het zelfs ‘illegaal laden’. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met elektrische fietsen? Wat als je die oplaadt in je huisje of bij je caravan? ,,Dat is iets anders. Auto’s hebben een veel groter vermogen. Het elektriciteitsnetwerk is daar niet op berekend. En je wilt voorkomen dat er brand ontstaat.”



De boodschap van Recron naar de recreatieondernemers is dan ook: Communiceer duidelijk dat auto’s niet mogen worden opgeladen in het stopcontact vanwege overbelasting van het netwerk en brandgevaar.



Dat een park zelf geen laadpalen heeft, is volgens hem geen excuus. ,,Er is altijd wel een oplaadpunt in de buurt. Parken en campings kunnen nu eenmaal niet altijd zelf plaatsen. Nog los van de investering is er ook het probleem van de netcongestie. Veel bedrijven hebben plannen, maar moeten wachten omdat er geen plek is op het net. Bij nieuwe parken komt het al voor dat er noodoplossingen worden bedacht, zoals het plaatsen van batterijpakketten om opgewekte energie op te slaan.’’



Op camping De Norgerberg in Norg staan al een poos laadpalen. ,,Je kunt wel tegen je gast zeggen dat zij de auto niet in het stopcontact mag opladen, maar dan moet je wel een alternatief hebben’’, zegt Susan van Rijswijk-Schippers. ,,Het hoort bij het kamperen van nu. Mensen vragen erom. Wij hebben ook elektriciteitsmetertjes op elke plek.’’



Voor kleinere campings is een laadpaal, die een paar duizend euro kost, naar verhouding een flinke investering. ,,Wij zijn wel van plan er één te plaatsen, dit jaar of volgend jaar’’, zegt Ellen Seubers van mini-camping De Strengen in Borger. Vorig jaar had ze een campinggast die in de omgeving werkte en zijn auto geregeld moest opladen. Seubers liet hem dat doen bij de loods. ,,Het is in overleg gegaan. Deze meneer heeft een vrijwillige vergoeding betaald.’’



Een deel van de campings zegt overigens om een simpele reden geen last te hebben van toeristen die hun auto in het stopcontact opladen. Bij hen is het stroomnetwerk er niet op berekend. ,,Wij hebben hier maar 6 Ampère. Dat is dé oplossing. 6 Ampère is te weinig om een auto op te laden’’, zegt Vera van der Weide, medewerkster van de Lente van Drenthe in Gasselte.



Ook manager Maris Marissen van vakantiepark Hunzedal in Borger roemt de beperking van zijn netwerk. ,,6 Ampère en dat laat ik mooi zo, haha. Trouwens, de auto op de kampeerplek opladen kan bij ons sowieso niet. De auto moet op het parkeerterrein staan. Daar ga ik wel zorgen voor meer laadpunten. ’’



En dan is het te hopen dat automobilisten hun bolide er niet onnodig lang op laten staan, want ook die zogenaamde laadpaalklevers zijn een probleem. Dat ondervinden ze af en toe ook bij camping Zwanemeer in Gasselte. Er zijn plannen voor meer palen, maar op dit moment telt de camping er één. ,,Als die bezet is, gaan we mensen opsporen van wie de auto is’’, zegt mede-eigenares Renée Vorenkamp. ,,Ze komen er al vrij snel achter. Het is hier wat dat betreft net een klein dorp.’’

