Vuur in Zeeuws oefenpand blijkt geen oefening: brandstichting bij brandweer?

Een oefenpand van de brandweer dat spontaan gaat roken. De hulpdiensten in Vlissingen vertrouwen het niet helemaal. Op het Veiligheidscentrum staat een brandweerman er vrijdagavond raar van te kijken als er plotseling rook uit een van de oefengebouwen komt. In eerste instantie denkt hij aan een oefening. Zo meldt PZC. Niet veel later wordt duidelijk dat er écht sprake is van brand.



Als de medewerker ziet dat de rook blijft toenemen en zeker weet dat er helemaal geen oefening is, waarschuwt hij zijn collega's. De vrijwillige brandweer van Oost-Souburg grijpt snel in en dooft het brandje. Het dak en het meubilair van het trainingspand raken beschadigd.



De politie wil er het zijne van weten. Een woordvoerder laat aan de krant weten dat er vermoedens van brandstichting zijn, de brand in het oefenpand wordt onderzocht. Het is niet voor het eerst dat er iets raars gebeurd op het terrein. Twee jaar terug was er ook brand bij het Veiligheidscentrum. Die brand bleek achteraf geen oefening, maar was 'ongepland'.

