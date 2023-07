Winkeldief wordt betrapt en jat vervolgens politie-auto leeg

Politiehonden Noord-Nederland schrijft op Instagram dat een 17-jarige jongeman werd aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. Door drukte en een tekort aan beschikbare auto’s moest de hondengeleider de verdachte in zijn eigen vervoermiddel afvoeren.



Een hondengeleider is een politie-agent met een politiehond. Daarom hebben deze agenten een speciale politie-auto waar de hond in mee kan. Normaal gesproken komt er bij winkeldiefstal een politie-busje om de verdachte af te voeren. Door het tekort aan auto’s moest de vermeende dief mee in de hondengeleider-auto.



De Fries werd geboeid op de bijrijdersstoel neergezet, dit omdat de voertuigen van hondengeleiders geen achterbank hebben: “Nadat hij in het voertuig was geplaatst vond er kort overleg plaats met de getuige. In deze korte tijd zag de geboeide verdachte kans om zelfs privégoederen van onze collega uit de middenconsole weg te nemen en in zijn zakken te stoppen. Deze kwamen op het bureau tijdens de fouillering weer tevoorschijn.”



De 17-jarige jongen sloeg zijn slag toen de agent met een getuige in gesprek was. Hij jatte tijdens het wachten onder andere een setje handboeien. Inmiddels zijn de spullen weer terug bij de agent: “De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten en de goederen zijn weer terug bij de collega”, aldus Politiehonden Noord-Nederland.

