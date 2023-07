Belgisch zwembad lekt 18.000 liter per dag, en niemand weet waarom

Een buitenzwembad in het Belgische Herentals heeft al bijna twee maanden een groot lek. Daardoor moet het stadsbestuur dagelijks 18.000 liter water in het bad pompen. Maar waar het lek zit, weet nog niemand.



De Belgische krant Het Nieuwsblad schrijft over het lek in het zwembad van het Netepark. De wethouder van sport van Herentals zegt daarin het water 'stevig te moeten aanvullen om het zwemwater op peil te houden'. Maar: "Het zwembad sluiten was geen optie."



Het zwembad waar het om gaat is alleen in juli en augustus open, en als het lukt tijdens tropisch warme dagen in juni. Tijdens de voorbereidingen voor de opening kwamen medewerkers erachter dat het waterpeil van het zwembad ongewoon hard daalde. Volgens metingen gaat het om zo'n 18 kubieke meter water per dag. Het stadsbestuur moest toen kiezen om dagelijks 18.000 liter water in het bad te pompen of om het bad te sluiten.



Maar sluiten was voor het stadsbestuur geen optie. "Als we in juni hadden moeten sluiten, was de kans groot geweest dat we een flink stuk van de vakantie of misschien wel de hele periode zonder buitenbad hadden gezeten."



Het bestuur weet nog altijd niet wat er misgaat, of waar het lek zit. Het vermoeden is nu dat het onder het zwembad zit of in een leiding, maar volgens de wethouder kost het repareren 'expertise en tijd'. Dat 18.000 liter water per dag veel geld kost, wordt voor lief genomen. "We moeten nu de kostprijs van het water slikken, maar die weegt niet op tegen de tol van een zomer zonder buitenzwembad."



En de wethouder ziet ook positief nieuws: het waterverlies wordt niet groter. En de zwemmers hebben er volgens haar geen last van, tot nu was zelfs niet bekendgemaakt dat het bad lekt. Begin september wordt het bad leeggepompt en zal worden uitgezocht wat de oorzaak van het lek is, zodat het volgend jaar zomer gemaakt is.

Reacties

25-07-2023 11:15:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.386

OTindex: 28.257

Weten ze al waar al dat water blijft? Voor je het weet heb je een sinkhole onder dat zwembad

25-07-2023 13:31:45 Jawel

Oudgediende



WMRindex: 1.622

OTindex: 7.549

De schoolvakanties duren daar van 1 juli tot en met 31 augustus, dus op 1 september kan het dicht (als het dan nog niet in een sinkhole verdween is).





25-07-2023 15:52:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.290

OTindex: 86.491





: hebben alle kinderen in België tegelijk vakantie? Geen spreiding? @Emmo : dan wordt t een drama. 18000 Liter water per dag is niet niets. … idd, waar blijft dat? Grondwater? @Jawel : hebben alle kinderen in België tegelijk vakantie? Geen spreiding?

