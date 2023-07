Lijsttrekker tweet afbeelding van Frans Timmermans in nazi-uniform: Foutje, heb het meteen weggehaald

Fractievoorzitter Berthoo Lammers van ONS Noordoostpolder verstuurde vrijdag een tweet met een gefotoshopt beeld van PvdA-politicus en eurocommissaris Frans Timmermans in een Nazi-uniform. Het kwam hem op veel kritiek te staan. ,,Ophef om niets’’, reageert hij nu. ,,Het ging per ongeluk.’’In de tweet wordt Timmermans, de beoogd lijsttrekker van de PvdA/GroenLinks-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in november, afgebeeld op een filmposter van ‘Der Untergang’. Die Duitse oorlogsfilm uit 2004 gaat over de laatste tien dagen van Adolf Hitler.Lammers zegt dat hij zijn tweet binnen tien minuten heeft verwijderd. ,,Ik wilde het bericht retweeten omdat er een interessante discussie onder stond. Het was niet mijn bedoeling om hem zelf te tweeten en dat mensen zouden denken dat het mijn eigen mening was. Ik werd er door meerdere mensen op geattendeerd en toen heb ik hem meteen weggehaald.’’Dat er nu ophef is over zijn tweet, vindt Lammers overtrokken. ,,Het was een administratief foutje. Er zijn belangrijkere dingen in de wereld om over te berichten.’’Van de boodschap die je uit de tweet zou kunnen halen, distantieert Lammers zich. ,,Ik heb niets met Nazi-vergelijkingen. Zoals je weet zijn wij van de school van Pim Fortuyn. Die werd steevast als de Hitler van de nazi's weggezet.’’Een reden om anders te gaan tweeten ziet Lammers niet. ,,Ik heb zelf altijd getweet op de feiten. Als ik iets interessants van iemand anders tegen kom retweet ik dat soms en dan zet ik er mijn eigen commentaar bij. Alleen is dat nu dus even misgegaan. Maar kom op zeg, het wordt allemaal weer veel groter gemaakt dan het is.’’Dat zien ze bij de lokale fractie van Timmermans partij PvdA anders. ‘De tweet’ houdt hen al de hele zaterdag bezig. ,,We vinden dit zeker niet overtrokken, en dat zien we ook aan de reacties van de leden,’’ zegt fractievoorzitter Lianne Mulder. ,,Veel mensen vinden het onsmakelijk en provocerend, en vragen zich af of we nog wel met zo'n partij in zee moeten willen.’’Zelf vindt Mulder de tweet ook onsmakelijk en provocerend. Het leidt echter nog niet direct tot een breuk met de partij. ,,Lammers verstuurde de tweet op persoonlijke titel en niet namens de partij ONS Noordoostpolder. Dat vind ik wel een belangrijk verschil. Maar tegelijkertijd denk ik dat hij slim genoeg is om te beseffen dat hij hiermee provoceert.’’Of de kwestie nog een concreet gevolg gaat hebben, weet Mulder nog niet. ,,Of we de partij erop aan gaan spreken, daar hebben we het vandaag nog niet over gehad. We gaan daar zeker later nog over in gesprek. Ik ga Mulder er in elk geval nog wel persoonlijk op aanspreken.’’