Jord verstopte anderhalve maand geleden bier op Zwarte Cross-terrein, en groef het zaterdag weer op

Met een schep in de hand en een tas vol bier trok Jord (32) anderhalve maand geleden naar het Zwarte Cross-terrein. Hij begroef de blikken op festivalgrond, om ze zaterdag weer op te graven. Over een oud trucje, waarvan de organisatie niet weet hoe vaak ie uitgehaald wordt.De inwoner van Lichtenvoorde gaat al jaren naar het festival, hij kent het terrein op zijn duimpje. Bij het zoeken naar een goede begraafplek voor het bier moest hij begin juni rekening houden met afzethekken, tenten, tribunes en podia, die er toen nog niet stonden. Een plek onder een boom en twee plekken naast de crossbaan leken hem veilige opties.Dat bleek anderhalve maand later, toen hij als bezoeker en gewoon via de hoofdingang het terrein betrad en halverwege de dag samen met vrienden maar eens ging kijken of zijn pilsjes nog lagen waar hij ze gelaten had. Dat bleek het geval te zijn. De drie sixpacks Grolsch waren helaas voor Jord niet lekker koel gebleven. Het bier was lauw geworden.Voor Jord was de ‘bierbegrafenis’ een opdracht tijdens zijn vrijgezellendag, een grapje, meer niet. Maar sommigen hebben een ware sport gemaakt van het verstoppen van drank op een festivalterrein. Zo wist een Amerikaan enkele jaren geleden liters wodka te verstoppen op het Electric Zoo Festival (hij vond ze terug met de hulp van Google Maps) en vonden ‘snuggere jongeren’ op Rock Werchter een plekje voor hun flesjes whisky.Maar het terugvinden mislukt ook nog weleens, zo ondervond een archeoloog elf jaar geleden in Drenthe. Hij vond daar, met behulp van een metaaldetector, een ingegraven koelkast, met dertig sixpacks bier op het terrein van de TT in Assen.Ook bij de Zwarte Cross proberen jaarlijks mensen bier het terrein op te smokkelen; is het niet in de caravans waarmee bezoekers komen, dan is het wel in tassen en koffers. Daar wordt vooraf grondig op gecontroleerd. Een woordvoerder van De Feestfabriek laat weten dat het kan dat er ook weleens wat bier vooraf begraven wordt, maar dat ze geen idee hebben van hoe vaak.Een biertje kost op het festival dit jaar 3,10 euro. Maar voor de vrienden en Jord zelf was de verstopactie geen bezuinigingsoperatie. Het was vooral een ‘onbetaalbaar’ mooi moment.