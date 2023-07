Verzorgers stomverbaasd: mannetjesgorilla in VS krijgt dochter

Medewerkers van de dierentuin in de Amerikaanse stad Columbus keken raar op toen de 8-jarige gorilla Sully beviel van een jong. Ze waren er namelijk altijd vanuit gegaan dat Sully een mannetje was.



De verzorgers kwamen er pas achter toen ze Sully het jong zagen voeden. De zoo noemt de geboorte in een reactie 'onverwacht, maar spannend voor de medewerkers en belangrijk voor het behoud van een ernstig bedreigde diersoort'. Het is de 34ste gorilla die in de dierentuin van Columbus is geboren sinds 1956.



Maar hoe is het mogelijk dat de verzorgers al die tijd niet door hebben gehad dat Sully een vrouwtje was? "Het is moeilijk om het geslacht van jonge gorilla's te bepalen", zegt een van de medewerkers. Sully kwam in 2019 op 4-jarige leeftijd naar de zoo.



Tot een jaar of acht zijn mannetjes en vrouwtjes ongeveer even groot, zeggen de verzorgers, en hebben ze nauwelijks prominente geslachtsorganen. Door hun dikke buiken is het ook moeilijk te zien of zij zwanger zijn of niet. Gorillababy's zijn bovendien een stuk kleiner dan mensenbaby's.



Mannetjes krijgen hun zilverkleurige ruggen, waarmee zij zich duidelijk onderscheiden van de vrouwtjes, pas als ze twaalf jaar of ouder zijn.



De dierentuin doet nog wel een DNA-onderzoek naar wie de vader van de kleine spruit is. Het alfamannetje van de gorillagroep in Columbus is de 39-jarige Mac, maar er lopen nog twee jongere mannetjes rond.



En voor wie zich afvraagt wat het geslacht van de nieuwe zoobewoner is: het is een meisje.

