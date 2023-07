Geen leeuw, wel leguaan van 90 centimeter gevonden in centrum Berlijn

Terwijl in het zuiden van Berlijn en omliggende gemeenten werd gezocht naar een loslopende leeuw, is in het centrum van de Duitse hoofdstad per toeval een ander beest ontdekt. Een leguaan van zo'n 90 centimeter had zich verschanst in de tuin van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hoe het reptiel daar terecht is gekomen, is volkomen onduidelijk.



De ontdekking was donderdag al, toen de zoektocht naar de leeuw nog in volle gang was. De leguaan zat toen rustig op een boom.



Duitse media schrijven met een knipoog over de ontdekking en verwijzen naar de kleine hype die tegelijkertijd over de mogelijk loslopende leeuw was ontstaan. Gaandeweg werd duidelijk dat er helemaal geen leeuw rondliep, maar een wild zwijn.



Het is dus de vraag hoe de leguaan in de tuin van het ministerie terecht is gekomen. Het gebouw ligt in hartje Berlijn, op steenworp afstand van het centraal station. De autoriteiten hebben het dier gevangen en naar een opvang gebracht.

