Ontvoerd meisje toont vanuit auto briefje met "help me" en wordt gered

Een meisje van 13 was ontvoerd in de VS. Toen haar kidnapper een wasserette binnenging in het zuiden van Californië en haar opgesloten in een auto achterliet, kon ze een briefje tonen aan voorbijgangers met 'help me' erop. Die kwamen meteen in actie.



Volgens de politie was het meisje 'erg emotioneel'. “Het slachtoffer hield vanuit een geparkeerd voertuig een stukje papier omhoog waarop de woorden ‘help me’ geschreven stonden. Voorbijgangers zagen het papiertje en belden onmiddellijk de hulpdiensten”, aldus de politie.



De agenten wisten ook nog haar ontvoerder, een 61-jarige man uit Texas, op te pakken. Hij is beschuldigd van “seksueel misbruik” en “ontvoering van een minderjarige met de bedoeling om deel te nemen aan criminele seksuele activiteiten.”



Het meisje is op 6 juli ontvoerd toen ze bij een bushalte in San Antonio, Texas, stond te wachten. De kidnapper kwam naar haar toe en begon haar meteen te bedreigen als ze niet direct zijn auto zou instappen. Hij had ook een wapen bij zich. “Als je niet instapt, dan ga ik je pijn doen”, zou hij hebben gezegd.



De man zit vast en riskeert levenslang.

Reacties

24-07-2023 15:48:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.283

OTindex: 86.488

Wat goed dat mensen meteen snel gereageerd hebben.

Ja. Geef die man maar levenslang!!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: