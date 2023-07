71-jarige Petra ontvangt na 45 jaar verstopt liefdesbriefje van overleden vader aan moeder

Petra van Kalker vindt het nog steeds ongelofelijk. Eerder deze maand vond aannemer Jochem Hesseling een appelmoespotje met daarin een kleiner potje. Hierin zat een liefdesbriefje die rijschoolhouder Klaas van Kalker 45 jaar geleden schreef voor zijn vrouw. Vrijdag ontving zijn dochter Petra het.



Dit zoete briefje kwam de aannemer volgens Aanpak Ring Zuid met toeval op het spoor tijdens werkzaamheden aan een viaduct in Groningen. Het bleek te gaan om een instruktiekaart van de rijschool K.B. Van Kalker.



De potjes waren door de werkzaamheden kapot gegaan maar het briefje was nog intact. Hierop is te lezen dat Klaas hoopte dat het niet spoedig ontdekt zou worden. "In 1977 is dit viaduct gebouwd. Met dit briefje wil ik zeggen dat ik heel veel van mijn Tineke houd. Ik hoop dat dit eeuwen later gevonden wordt en ik groet den lezer en vinder", schreef hij.



Tijdens de speurtocht naar de schrijver bleek al snel dat de rijschool niet meer bestond. Al kwam de ontdekker wel een autoschadeherstelbedrijf in Paterswolde op het spoor van iemand die familie bleek te zijn van Klaas. Via het bedrijf vond Jochem de 71-jarige dochter, Petra van Kalker, uit Groningen.



Ik was eerst heel erg verbaasd. Toch vind ik het achteraf typisch een actie van mijn vader.



Volgens Petra had haar vader tot 2000 een rijschool maar is hij in 2021 overleden. Zij is erg blij met de vondst: "Ik was eerst heel erg verbaasd. Toch vind ik het achteraf typisch een actie van mijn vader. Hij was een man van erkenning. Hij wilde mijn moeder waarschijnlijk erkenning en liefde geven. Hij hield veel van haar en kon dit met het briefje uitdrukken."

Reacties

23-07-2023 19:31:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.281

OTindex: 86.488

Erkenning op een briefje dat (eeuwen) te laat gevonden wordt, daaraan heb je weinig

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: