Haaien voor de kust van Florida mogelijk gek op cocaïne

Na de film Cocaïne Bear lijkt er alweer inspiratie te zijn voor een nieuwe film in het genre. Voor de kust van Florida zwemmen duizenden haaien die mogelijk cocaïne hebben binnengekregen. Wetenschappers moeten het fenomeen nog verder onderzoeken.



Discovery Channel lanceert in het kader van Shark Week de documentaire Cocaine Sharks. Daarin gaat marinebioloog Thom Hird op onderzoek uit in de zeewateren van Florida. Al decennia lang wordt daar cocaïne gedumpt door smokkelaars. De drugs wordt vervolgens opgehaald door de inkopende partij en naar Amerika gebracht, meldt Fox News.



Vissers in de Florida Keys vertellen regelmatig dat ze zien hoe haaien de balen coke opeten en zich vreemd gedragen. Tijdens een experiment ziet ook Hird een hamerhaai die zich vreemd gedraagt. Wanneer er een pakket dat lijkt op de cocaïnebalen naar beneden wordt gelaten, zwemmen de haaien er direct op af en gaat een van de dieren er mee vandoor.



Tijdens een ander experiment krijgen de haaien een speciaal vispoeder dat vrijwel hetzelfde effect heeft op het brein van haaien als cocaïne. De haaien worden wild van het goedje. De volgende stap is ontdekken wat er zou kunnen gebeuren wanneer er coke wordt gevoerd aan haaien, meldt Hird.



Hij benadrukt dat de experimenten niet betekenen dat de haaien ook daadwerkelijk elk weekend met hun neus in de poeder hangen. Om dat te bevestigen of ontkrachten, moet er nader onderzoek worden gedaan.

Dus de gedumpte coke gaat letterlijk naar de haaien...

Als medewerker van de dierenambulance gaat mijn sympathie vooral uit naar die haaien. Verder ben ik van mening dat dergelijke dumpingen verboden zouden moeten worden.

