Vierdaagselopers overvallen door kou: 'Ze komen huilend en vermoeid bij de tent'

Hulpverleners van het Rode Kruis hebben het vrijdagmorgen erg druk in de eerste behandeltent op de route van de laatste 4Daagsedag. De wandelaars zijn overvallen door kou en mist, aldus een woordvoerder. Sommige lopers komen huilend van kou en vermoeidheid bij de tent aan.



Een kleine 40.000 lopers zijn vrijdag begonnen aan de laatste wandeldag die eindigt met de intocht op de Nijmeegse St. Annastraat, ook wel Via Gladiola genoemd.



Op de derde dag van de Nijmeegse 4Daagse zijn al 3582 blaren behandeld. Een beetje een vies karweitje zou je misschien denken, maar Rode Kruis-vrijwilliger Julius doet het met alle plezier.



Het is vrijdagmorgen aanzienlijk kouder dan op de eerste drie wandeldagen. Dinsdag en woensdag kwam de middagtemperatuur in de regio Nijmegen nog flink boven de 25 graden uit.



Het Rode Kruis heeft op de eerste drie dagen extreem veel blaren geprikt, veel meer dan in andere jaren. Vrijdag melden zich vooral lopers met stijve spieren door de kou en knieklachten. Op de laatste dag van de 4Daagse vallen er gewoonlijk nog maar enkele honderden lopers uit.

22-07-2023 10:07:20 allone

Te heet. Te koud. Of…

22-07-2023 11:11:04 Mamsie

@allone : t is ook nooit goed hè. Wat een watjes!

22-07-2023 11:34:19 allone

@Mamsie :

Te heet kan ik me nog voorstellen

Maar te koud?… van lopen word je warm. En je kunt gewoon de juiste kleren aantrekken Te heet kan ik me nog voorstellenMaar te koud?… van lopen word je warm. En je kunt gewoon de juiste kleren aantrekken

