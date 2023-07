Acteur Sean Bean alweer dood, fans zijn het zat

Een jubileum voor acteur Sean Bean: recent is hij voor de 25e keer overleden. Fans zijn helemaal klaar met het feit dat de acteur in talloze films en series het einde niet haalt.



De 64-jarige acteur speelde recent in de serie World on Fire. Hij is het hele eerste seizoen te zien en maakt ook zijn opmars in seizoen twee. Dat is van korte duur: al in de eerste aflevering overlijdt zijn personage. Tot woede van fans die niet meer willen kijken en het oneerlijk vinden dat Bean altijd doodgaat, meldt NU.nl. Er werd eerder al eens een petitie opgezet om de personages van de acteur in leven te houden.



Bean is al op heel wat bijzondere manieren doodgegaan. Zo werd zijn keel ooit doorgesneden, is hij verdronken, met een bajonet neergestoken, door een koe om het leven gekomen, met een anker doorboord, vanaf een antenne naar beneden gegooid, levend begraven, neergeschoten met pijlen, opgehangen, doodgevroren, gevierendeeld, onthoofd en meermaals neergeschoten en neergestoken.

