Vrouw probeert huurmoordenaar te regelen om 3-jarige zoon te vermoorden

Een vrouw uit Florida heeft geprobeerd een huurmoordenaar te regelen om "voor haar 3-jarige zoon te zorgen". De vrouw wist alleen niet dat ze op een parodiesite zat. De eigenaar heeft de politie ingelicht, waarop de vrouw is opgepakt.



De 18-jarige vrouw deed via de website rentahitman.com een verzoek om "voor eens en voor altijd te zorgen voor haar zoontje", waarmee ze bedoelde dat ze iemand zocht om hem te doden. In het aanvraagformulier liet ze al haar gegevens achter, alleen haar echte naam gaf ze niet door, meldt NBC6. Ze zou zelfs een foto en locatie van het kind hebben meegestuurd.



De website wordt alleen niet gerund door een officieel uitzendbureau voor huurmoordenaars, maar door Bob Innes uit Californië. Bob, die op de website Guido Fanneli wordt genoemd, meldt dat hij constant verzoeken voor zijn niet bestaande services krijgt. Al eerder rapporteerde Bob een lid van de Nationale Garde bij de FBI omdat de man meermaals verzoeken deed iemand om te leggen.



Ook dit keer besloot Bob aan de bel te trekken bij de autoriteiten. Een rechercheur besloot naar de vrouw toe te gaan en zich voor te doen als medewerker van de website. "Ze bekende vrijwel meteen wat haar intenties waren en wat ze wilde doen", laat de rechercheur weten. De vrouw wordt aangeklaagd voor het beramen van een moord. Ze mag geen contact hebben met haar kind. Jeugdzorg doet onderzoek naar het voorval.

