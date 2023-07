Margot Robbie zette eigen dood in scène om van oppas af te komen

Acteren zat er bij Margot Robbie al vroeg in. Als kind zette de inmiddels 33-jarige actrice een keer haar eigen dood in scène. Daarmee wist ze haar oppas de stuipen op het lijf te jagen, precies wat haar bedoeling was.



In een interview met Zoe Ball op BBC Radio 2 - opgenomen voor de staking in Hollywood begon - vertelt ze over haar nieuwe oppas. "Ik wilde mijn oude oppas terug, Talia. Ze was zestien en ik vond haar zo cool." De veel oudere dame die Talia vervangt, vond de kleine Robbie maar niks.



Nadat de twee botsen omdat Robbie écht niet in bad wil, besluit ze haar snode plan uit te voeren. "Ik heb een keukenmes en ketchup gepakt, ben naakt op de grond gaan liggen en heb mezelf ingesmeerd met ketchup." Het mes legt ze naast zich neer. "Na drie kwartier vond ze me. Het was het wachten waard."



De oppas is gillend het huis uit gerend, laat Robbie weten. "Je hebt je eigen dood geproduceerd!", reageert Ryan Gosling, haar tegenspeler in de nieuwe film Barbie. "Dat heb ik!", reageert de actrice.



Ze geeft toe dat ze mensen wel vaker in de maling neemt en dat er zelfs een keer een ambulance is gebeld vanwege één van haar grappen. "Ik deed alsof ik van de trap struikelde in een winkelcentrum. Toen belden mensen de hulpdiensten. Ik was een dramatisch kind."

