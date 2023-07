Eik die moest wijken in Hoogeveen wordt tóch niet gekapt

De eenzame, bijna 100 jaar oude eik in Hoogeveen, die van de gemeente moest worden gekapt om plaats te maken voor een elektrastation, wordt toch niet gekapt. Dat heeft de Drentse gemeente besloten na overleg met onder meer netbeheerders en vertegenwoordigers van een petitie met meer dan 7000 handtekeningen.Afgelopen april liet de gemeente Hoogeveen nog weten dat de eik 'helaas met geen mogelijkheid' behouden kon blijven. Dat er nu toch anders besloten wordt, is ook te danken aan de media-aandacht voor de eik, zegt Alie de Vries-Kroezen, wier opa de zomereik in 1925 plantte. "Daar zijn we van overtuigd."Ze heeft een dubbel gevoel bij het besluit om de boom te verplaatsen. "Aan de ene kant vind ik het jammer dat die niet op de plek blijft waar die altijd stond. Aan de andere kant ben ik blij dat ze hem niet omzagen."Het eerdere besluit om de boom om te zagen, zorgde voor veel weerstand. De fractie GroenLinks in de gemeenteraad van Hoogeveen zette daarom een petitie op, die ruim 7000 keer werd ondertekend. "Dat is voor zo'n plaatselijke petitie heel veel", zegt De Vries-Kroezen.Hoewel De Vries-Kroezen het jammer vindt dat de boom niet op zijn plek blijft staan, heeft ze er ook begrip voor dat er een transformatorstation moet komen. "Mensen en bedrijven kunnen nu geen zonnepanelen meer aansluiten omdat er geen ruimte is op het stroomnet", vertelt ze. "Ik snap dat zo'n ding er moet komen."Volgens de gemeente Hoogeveen was het écht niet mogelijk om de boom op dezelfde plaats te houden, omdat het elektrastation drie hectare groot is. De boom wordt daarom ongeveer 250 meter verder geplaatst, toevallig op een plek waar je kan uitkijken over het stuk land van de opa van De Vries-Kroezen. "Hij blijft in de buurt staan."Het duurt nog wel even voor de plannen worden uitgevoerd. Een specifieke datum is er nog niet, maar het zal volgend jaar in het najaar gebeuren. Dit jaar is te vroeg om voorbereidingen te treffen en het moet in het najaar, als de boom geen bladen meer heeft.