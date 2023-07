Brit steelt 200.000 chocolade-eieren en moet de cel in

Een 32-jarige Brit die begin dit jaar een paar weken voor de paasdagen zo'n 200.000 chocolade-eieren stal uit de Engelse plaats Telford, heeft anderhalf jaar celstraf gekregen. Dat heeft de rechter geoordeeld, meldt het Britse persbureau PA. De helft van de celstraf is voorwaardelijk.



De man had volgens de rechtbank een vrachtwagenoplegger gestolen met daarin de zoetigheden. Een paar maanden ervoor had hij al een vrachtwagentrekker gestolen, die hij bevestigde aan de oplegger.



De Cadbury Creme-eieren hadden gezamenlijk een waarde van meer dan 31.000 pond, omgerekend ruim 35.000 euro. Wat de man met de eieren wilde, is overigens onduidelijk. Hij zit al enige tijd in de cel.



De Brit gebruikte een slijpmachine om bij het bedrijf SW Group Logistics binnen te komen, waar de eieren waren opgeslagen. Daarna vertrok hij met de trailer vol met chocolade. Agenten zagen de man op de snelweg rijden. Hij gaf zich snel over aan de agenten.



De man heeft toegegeven dat hij achter de diefstal zit, en ook dat hij schade heeft veroorzaakt aan het pand en onverzekerd achter het stuur heeft gezeten.



Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan een "zeer ernstige daad". Zijn advocaat betoogde nog dat de man kampte met tegenslagen, zoals een relatiebreuk en het verlies van werk. Daardoor ging hij aan de drank en drugs. De eierdief heeft volgens zijn raadsvrouw veel spijt van de daad.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: