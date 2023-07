Argentijnse vissers foxwild: Strand ligt bezaaid met kostbare penisvissen

Op het strand van de Argentijnse stad Río Grande in het zuidoosten van het land zijn duizenden penisvissen aangespoeld. Lokale vissers zijn in alle staten vanwege het bijzondere natuurfenomeen, want de dieren zijn een delicatesse in Azië. Japanners en Koreanen lusten ze rauw.De penisvis (Urechis unicinctus) is een roze lepelworm die verrassend veel lijkt op het mannelijke geslachtsdeel. Ze zijn 10 tot 30 centimeter lang en zijn nogal schuw. De dieren brengen normaal gesproken de dag door in een zelfgegraven U-vormige gang in het zachte sediment van de zeebodem, waar ze slijm afscheiden en zich tegoed doen aan alle voedseldeeltjes die erin achterblijven.Door een zware storm belandden de parmantige dieren echter en masse op het strand, en de lokale vissers waren er als de kippen bij om ze in te lijven. Penisvissen leveren namelijk goud geld op. In Koreaanse en Japanse restaurants worden ze rauw geserveerd aan de gretige clientèle, terwijl Chinezen ze met liefde gaar verorberen in een roerbakgerecht met groenten of de lepelworm gedroogd en gemalen als smaakversterker toevoegen.Ook kan de penisvis als lokaas dienstdoen voor de vissers. Zo smullen onder andere zeebaarzen van het viriele hapje. Ook in december 2019 was er een penisvisinvasie te bewonderen, maar dan een stuk noordelijker, op Drake’s Beach in Californië: