Sigaretje roken op balkon loopt mis wanneer balustrade het begeeft: man in levensgevaar

In de Aloïs Joosstraat in Gent is een man gisteravond zwaargewond geraakt nadat hij van het balkon viel van een appartementsgebouw. Het slachtoffer v

Reacties

20-07-2023 18:46:01 Buick

Erelid



WMRindex: 4.152

OTindex: 1.021

Hij had het kunnen weten. Tegenwoordig staat op een pakje sigaretten dat roken dodelijk kan zijn.

20-07-2023 19:39:03 Jura6

Erelid



WMRindex: 3.066

OTindex: 2.076

Je merkt het al als je de grens met België passeert... gaten in de wegen en heel veel achterstallig onderhoud aan de rest van de omgeving.

20-07-2023 22:31:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.485

OTindex: 91.467

@Jura6 : En je maakt je zorgen om alles wat er in de caravan kan gebeuren door dat gebonk.

