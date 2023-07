Naaktkat gestrikt voor kijkcijferkanon in België

NAALDWIJK - Westland is een filmster rijker. Naaktkat Wilma uit Naaldwijk mag zich namelijk opmaken voor haar acteerdebuut in de Vlaamse tv-serie Nonkels. Uit honderden inzendingen werd de poes gekozen voor een glansrol in de populaire comedyserie. 'Er hangen al posters in heel België met Wilma erop. Ze wordt straks de nieuwe Samson.'Baasje Claudia van den Berg heeft alleen maar naaktkatten in huis: Wilma, Fred en Bamm-Bamm. Inderdaad, met een knipoog naar de Amerikaanse animatieserie The Flintstones. 'Van mijn ex-man mocht ik nooit naaktkatten', verklaart de Naaldwijkse. Dat waren dan ook de eerste dieren die ze in huis haalde na haar scheiding. Van den Berg merkt dat mensen de dieren vaak lelijk vinden. Maar zelf vindt ze van niet. 'Ik vind ze zo leuk. Ze zijn ontzettend lief en aanhankelijk.'Maar voor Wilma gaat het leven binnenkort dus veranderen. 'Ik ben lid van de naaktkatvereniging', vertelt van den Berg. 'Daar werd een oproep gedaan door een castingbureau. Ze zochten een naaktkat voor een tv-serie.' Er kwamen volgens Van den Berg honderden inschrijvingen binnen. Nadat er twintig naaktkatten over waren gebleven, werd Wilma uitgekozen.In augustus rijden Wilma en haar baasje naar België voor de opnames van tien afleveringen. Het is het tweede seizoen van de comedyserie Nonkels, dat volgens van den Berg populair is in België. Nonkels is een komische serie over het leven van drie West-Vlaamse broers van middelbare leeftijd en hun familie. Hun leven wordt overhoop gegooid wanneer een Afrikaanse vluchteling plots voor de deur staat.Deze reeks is een groot succes in Vlaanderen, afleveringen worden meer dan een miljoen keer bekeken. Het tweede seizoen komt volgend jaar op televisie.