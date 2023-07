Deze bizarre boete vanwege het uitlokken van autodiefstal kan jou ook treffen

Het kan gebeuren dat je per ongeluk een autoraam open laat staan wanneer je de auto parkeert; of misschien doe je het wel expres op een hete zomerdag om je wagen te koelen. Let op: in verschillende landen, en ook in Nederland, kan dit je een stevige boete opleveren.



Herbert Borrmann (65) uit het Duitse Rosenheim ondervond dit aan den lijve. Hij parkeerde zijn elektrische Volkswagen in het centrum van zijn woonplaats en vond bij terugkomst een prent onder zijn ruitenwisser. “Ik wilde gewoon even een boodschapje doen”, zegt hij tegen de Duitse krant Bild. “Het was warm en dus had ik de beide voorramen naar beneden gedraaid. Bij het verlaten van de auto sloot ik het raam aan de bestuurskant, maar vergat ik het raam aan de passagierskant.”



De pensionado bleek zijn zorgplicht te schenden, die verankerd is in de Duitse Wegenverkeerswet, en kreeg daar welgeteld 15 euro boete voor. “U heeft uw voertuig achtergelaten zonder het te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik”, stond er op het papiertje.



Ook in Italië bestaat deze regel. In 2019 kreeg een inwoner van Sardinië een boete van 41 euro voor hetzelfde vergrijp vanwege het uitlokken van diefstal. In Australië maken ze het nog bonter: in sommige provincies mag je de ramen twee tot vijf centimeter open laten, maar staan ze tijdens het parkeren verder open, dan kan het je omgerekend zo'n 113 euro kosten.



In Nederland is er voor zover bekend nog nooit een boete uitgedeeld voor het open laten staan van een of meerdere autoramen, maar geparkeerde auto's zijn in ons land wel eens weggesleept met een raam open, omdat er volgens de politie kostbare spullen in waren achtergelaten. De eigenaren kregen geen bekeuring, maar moesten wel de wegsleepkosten afrekenen. De prijs hiervan varieert per gemeente, maar is niet gering; het zal ergens tussen de 150 euro en de 400 euro bedragen.

Reacties

20-07-2023 08:30:18 Mamsie

En als je hond er nu voor een paar minuten alleen in zit, krijg je dan dispensatie?

20-07-2023 10:16:11 allone

15 euro valt nog mee

Zorgplicht? Hoever gaat dat?

20-07-2023 11:22:25 Grouse

@Mamsie : Honden horen niet alleen in de auto te zitten. Zelfs niet voor een paar minuten

20-07-2023 12:13:44 Jawel

De hond zit bij mij echt wel eens alleen in de auto. Namelijk de tijd die ik nodig heb om, na haar achterin vastgezet te hebben, naar m'n eigen portier te lopen om zelf in te stappen. O ja, en bij aankomst de tijd die ik nodig hebben om na het uitstappen naar achteren te lopen om haar los te maken.

20-07-2023 16:16:07 Buick

@Mamsie , als je hond alleen in d eauto zit met het raampje een stuk open en je hond bijt elke vinger af die naar binnenkomt dan is je auto wel heel goed beveiligd haha

