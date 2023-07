Rusland mobiliseert bejaarden voor oorlog Oekraïne

Rusland heeft al meer dan 300.000 mensen gemobiliseerd voor de oorlog in Oekraïne, maar heeft daar bij lange na niet genoeg aan. Daarom heeft het Russisch parlement, de Doema, de leeftijdslimieten met vijf jaar verhoogd. Daardoor kunnen voor sommige rollen mensen tot de leeftijd van 70 jaar worden opgeroepen.



Eerder werd de leeftijd voor de dienstplicht in Rusland al opgerekt van 27 jaar naar dertig jaar. Daarnaast maakte het land het al veel lastiger voor jongeren om de mobilisatie te ontwijken. Volgens een persbericht van het Russisch parlement worden andere leeftijdsgrenzen om opgeroepen te kunnen worden voor het leger naar 40, 50 en 55 jaar verzet, afhankelijk van de functie.



Rusland onderhoudt ook een 'gemobiliseerde reserve' van mannen die zich hebben opgegeven om na afloop van hun verplichte of professionele dienst periodieke militaire training en een salaris te krijgen.



De nieuwe wet die is goedgekeurd door de Doema zorgt er ook voor dat er meer 60+'ers het leger in worden gedwongen. Zo kunnen voormalig militairen nog tot hun zeventigste levensjaar worden opgeroepen voor het leger, in plaats van 65 jaar. Voor andere hoge militaire functies is de grens verhoogd van 60 naar 65 en van 45 naar 55.



Minister van Defensie Sergei Shoigu heeft gezegd dat hij van plan is om het minimale aantal militairen in dienst - beroepsmilitairen en dienstplichtigen - te verhogen van 1,15 miljoen naar 1,5 miljoen.

Reacties

19-07-2023 19:07:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.478

OTindex: 91.459



Je houdt het toch niet voor mogelijk.... Het is een idee om knelpunten in de bejaardenzorg op te lossen. Zorgen dat er veel minder bejaarden over zijn.Je houdt het toch niet voor mogelijk....

19-07-2023 19:32:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.255

OTindex: 86.457

Vreselijk.

Voor alle leeftijden.

19-07-2023 19:50:00 Buick

Erelid



WMRindex: 4.145

OTindex: 1.021

Daar sta je dan met je rollator aan het front.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: