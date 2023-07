Enorme satelliet van half miljard euro hangt in de ruimte, maar doet het niet

De ViaSat-3 is een van de krachtigste commerciƫle satellieten die ooit is gebouwd. Het ding kostte een half miljard euro. En het hangt nu nutteloos in de ruimte, want het doet het niet. Waarschijnlijk valt het toestel ook niet meer te redden.



De hele missie kostte omgerekend 623 miljoen euro. Klein gelukje voor het bedrijf: ze zijn verzekerd, al gaan ze dan nog voor meer dan 200 miljoen het schip in. De satelliet werd nog maar drie maanden geleden met een raket van SpaceX gelanceerd.



ViaSat-3 levert de wereld breedbandinternet. Het bedrijf concurreert met de Starlink-satellieten van Elon Musk, waar er duizenden van rondzweven. Van de ViaSat-3 zijn er maar drie besteld. De schade is dus ook veel groter als het met eentje misgaat.



De ViaSat-3-satellieten hebben zonnepanelen die alleen al groter zijn dan een Boeing 767. De antenne zit vast aan een arm van maar liefst 25 meter. En die vormt nu ook het probleem. De arm wil niet uitklappen waardoor hij het signaal van gebruikers op Aarde niet kan opvangen.



ViaSat hield het probleem eerst geheim, maar een amateurastronoom ontdekte dat er iets mis was met het signaal van de satelliet en maakte het nieuws wereldkundig. De koers van het bedrijf duikelde met 30 procent omlaag.

