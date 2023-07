Vloggende agent verliest zijn rijbewijs, reed 51 kilometer per uur te hard

Politievlogger Jan-Willem Schut is zijn rijbewijs kwijt. De agent, die video's maakt over zijn werk bij de politie, reed na een nachtdienst te hard naar huis. Hij reed 51 kilometer per uur te hard op de snelweg. Bij zo'n overtreding wordt het rijbewijs ingevorderd.De overtreding kwam aan het licht door een artikel van RTL Nieuws. De zender had van goed ingevoerde bronnen binnen de politie over de staandehouding van Schut gehoord. Volgens RTL zit de politietop met de kwestie in zijn maag.Na vragen van RTL bevestigde Schut zelf ook dat hij in de fout was gegaan, door er een video over te maken op zijn YouTube-kanaal. "Ik moet als politieambtenaar weten dat dit consequenties heeft, dat dit gevaarlijk rijgedrag is en dat het een forse verkeersovertreding is."Zoals gebruikelijk is als iemand 50 kilometer per uur of meer te hard rijdt, is het rijbewijs van Schut opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Een officier van justitie beslist vervolgens welke straf hij zou moeten krijgen en hoelang hij zijn rijbewijs kwijt is."Zoals jullie weleens vragen of een politieagent zelf een boete moet betalen: het antwoord is natuurlijk ja", zegt Schut in zijn video. "Het kan dus zo zijn dat ik moet voorkomen bij de rechter, of een cursus moet doen bij het CBR."De agent mag zijn werk wel blijven doen. "Maar dat wordt nu enorm lastig, omdat ik geen rijbewijs heb. Diensten op de motor draaien zal voorlopig niet gaan en ik moet als bijrijder bij collega's instappen." Hij heeft ook schriftelijke een berisping van zijn chef gekregen.Schut is agent bij de eenheid Midden-Nederland en maakt sinds 2016 voor de politie video's op YouTube over zijn werk. Op de videosite zijn inmiddels zo'n 333.000 mensen geabonneerd op zijn kanaal. In de filmpjes laat Schut zien wat het werk van de politie inhoudt.De politievlogger kwam eerder in opspraak omdat in zijn video's persoonsgegevens te zien waren die tot betrokken personen te herleiden zijn. Het programma Pointer onderzocht in 2019 de video's van Schut en ontdekte dat in zeker 22 gevallen de vlogger privacyregels overtrad.