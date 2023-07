Kitten opgeblazen met vuurwerk in Ederveen, dierenambulance vindt halve lichaampje op straat

Een gruwelijke ontdekking in Ederveen maandag. Daar vond de Dierenambulance een overleden kitten op straat: het onderlichaampje miste, waarschijnlijk is de kitten opgeblazen met vuurwerk.



"Het koppie en de voorpootjes waren nog intact, maar van de onderkant was maar weinig over. Deze was letterlijk compleet 'weggeblazen'", schrijft Dierenambulance Gelderse Vallei op Facebook. "Van het arme diertje, dat geschat wordt op ongeveer 8 weken, was nog maar de helft over."



Dezer dagen worden veel kittens gedumpt bij de dierenopvang, of langs de weg. Zoals deze kitten in een kartonnen doos in Den Haag:



Er zijn aan en naast de kitten van 8 weken oud restanten van vuurwerk gevonden. Het is onduidelijk of het een mannetje of vrouwtje was, want het geslacht van het diertje is niet meer vast te stellen.



De Dierenambulance vraagt getuigen zich zo snel mogelijk te melden bij de politie Oost-Nederland. "Aan iedereen in Ederveen die in de buurt woont van de Hoofdweg ten hoogte van de Nieuweweg, wellicht kunnen de mensen met een Ring deurbel terugkijken of zij iets kunnen zien."

Reacties

18-07-2023 18:50:28 Feniks

Junior lid

WMRindex: 2

OTindex: 0

Wnplts: Den Helder

Dan ben je toch niet goed bij je hoofd als je zoiets doet....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: