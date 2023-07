Worden mannen extra dom als ze praten met aantrekkelijke vrouwen?

Mannen worden minder intelligent wanneer ze spreken met een aantrekkelijke vrouw. Geluk: het effect is tijdelijk. Er zijn allerlei proeven genomen die het effect aantonen. De prestaties van mannen namen aanzienlijk af na interactie met een vrouw en nog meer na interactie met een aantrekkelijke vrouw. De intellectuele prestaties van vrouwen bleven gelijk, of ze met een andere vrouw praten of met een man. Meer recent onderzoek suggereert dat zelfs het anticiperen op interactie met een vrouw mannen tijdelijk dommer maakt.



De vermoedelijke oorzaak volgens wetenschappers: een deel van de hersenen van mannen is koortsachtig bezig met de vraag hoe ze die vrouw in bed kunnen krijgen. Dat wordt nog versterkt door het feit dat mannen systematisch de kans overschatten dat dat hen gaat lukken.



Troost: als de man en de (aantrekkelijke) vrouw wat langer samen zijn gaat de man weer normaal functioneren

Reacties

18-07-2023 16:58:13 Buick

Erelid



WMRindex: 4.143

OTindex: 1.021



Vroeger had je holbewoners die een grote knuppel bij zich hadden.

Als die een aantrekkelijke vrouw zagen gaven ze haar een klap met de knuppel en sleepten haar naar hun grot.

Sinds de mannen hun knuppel kwijt zijn weten ze niet meer wat te doen



Laatste edit 18-07-2023 16:58 Zo zijn mannen niet altijd geweest.Vroeger had je holbewoners die een grote knuppel bij zich hadden.Als die een aantrekkelijke vrouw zagen gaven ze haar een klap met de knuppel en sleepten haar naar hun grot.Sinds de mannen hun knuppel kwijt zijn weten ze niet meer wat te doen

18-07-2023 17:29:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.471

OTindex: 91.442

Ik kom mijn hele leven lang alleen maar domme kerels tegen! 🤣

18-07-2023 18:36:21 Feniks

Junior lid

WMRindex: 2

OTindex: 0

Wnplts: Den Helder

@Mamsie

Au pijnlijk Au pijnlijk

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: