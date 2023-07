Australië staat voor een raadsel: groot mysterieus object spoelt aan op het strand

Een groot cilindervormig ding is aangespoeld op een strand in West-Australië. Het is waarschijnlijk niet afkomstig van een boot of een vliegtuig, maar wat is het dan wel? De Australische autoriteiten staan voor een raadsel.Het enorme metalen object werd ontdekt door omwonenden van Green Head Beach, een strand zo'n 250 kilometer ten noorden van Perth. Het voorwerp wordt momenteel onderzocht. Het is onwaarschijnlijk dat het afkomstig is van een passagiersvliegtuig. Het ding wordt beschouwd als gevaarlijk. Mensen moeten dan ook op last van de politie afstand houden."We willen de mensen geruststellen door hen te laten weten dat we actief samenwerken met de federale autoriteiten om de oorsprong en aard van het object vast te stellen", zegt de politie in een statement.Volgens de bewoners van Green Head is de cilinder zo'n 2,5 meter breed en maximaal 3 meter lang. Velen gingen zaterdag even kijken naar het ding. Een omwonende omschreef het als een 'geweldige sociale avond'. "Het was een mooie, stille avond, de kinderen bouwden zandkastelen naast het ding", zei hij tegen ABC.Luchtvaartdeskundige Geoffrey Thomas denkt dat het object mogelijk een brandstoftank van een raket is die in de Indische Oceaan is gevallen ergens in het afgelopen jaar.Ook het Australische ruimteagentschap stelt dat de enorme cilinder wellicht afkomstig is van een 'buitenlands ruimtevaartuig' en gaat informeren bij internationale ruimteagentschappen.Eerder was er nog even speculatie dat de cilinder onderdeel is van de MH370, het vliegtuig dat vermist raakte voor de West-Australische kust in 2014, maar dat is volgens Thomas onmogelijk. "Het is geen onderdeel van een Boeing 777 en de MH370 is al 9,5 jaar vermist dus de overblijfselen zouden dan veel meer beschadigd zijn", aldus de expert.