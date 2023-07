Hongkong wil rokers afschrikken: staar ze afkeurend aan

Hongkong wil een rookvrije maatschappij, maar hoe krijg je dat voor elkaar? De minister van Gezondheid Lo Chung-mau denkt er een manier voor gevonden te hebben.



Zijn voorstel om het aantal rokers terug te dringen: maak hun duidelijk dat je niet gediend bent van hun verslaving en staar hen daarom langdurig afkeurend aan.



"Als burgers mensen zien roken op een niet-rokenplek en handhavers niet direct ter plekke zijn, staar de rokers dan aan", zegt hij in de South China Morning Post. Als iemand in restaurant een sigaret tevoorschijn haalt, doe hetzelfde: laat iedereen zo'n roker afkeurend aanstaren."



Volgens de minister zal die dan wel twee keer nadenken voordat hij zijn peuk opsteekt.



Lo Chung-mau wil een rookvrije cultuur opbouwen in de stadstaat. "Sigaretten kunnen de gezondheid van ons allemaal schaden", zei hij in het Hongkongse parlement. De regering begon woensdag met een publieke raadpleging over manieren om het roken in de stad te beperken.



Een van de idee├źn die worden besproken is of het verboden moet worden voor mensen die na een bepaalde datum zijn geboren om voor de rest van hun leven nog sigaretten te kopen.



De minister wil ook cameratoezicht inzetten om mensen op te sporen die roken op plekken waar dat niet is toegestaan.



In Hongkong is het op veel plekken in de openbare ruimte al verboden om te roken. Als mensen dat toch doen kunnen ze een boete krijgen van 1500 Hongkongse dollar (170 euro).

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: