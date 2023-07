De man van het koppel dat het internet in de ban hield over de kleur van een jurk, aangeklaagd voor moordpoging op echtgenote

Ze hielden enkele jaren geleden de wereld in de ban met een jurk die blauw met zwart of wit met goud was, maar achter de schermen ging het er minder r

Reacties

17-07-2023 10:49:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.242

OTindex: 86.420

Dat ze dat 11 jaar volhoudt.

En natuurlijk is het merendeel niet te bewijzen? Dat ze dat 11 jaar volhoudt.En natuurlijk is het merendeel niet te bewijzen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: