Gewapende 8-jarige kaapt auto en crasht na wilde politieachtervolging

In de Amerikaanse staat Alabama heeft een jochie van 8 voor flink wat ophef gezorgd. De jonge Amerikaan was gewapend en wist iemand uit een auto te krijgen om er vervolgens met de bolide vandoor te gaan.



Het bizarre incident gebeurde afgelopen dinsdag in de plaats Monthomery. Rond de klok van elf kreeg de politie een melding binnen. Bij nader onderzoek bleek dat een 8-jarig jongetje achter het stuur van een gestolen auto zat. De wagen in kwestie was gecarjacked, wat inhoudt dat de bestuurder onder dwang de auto heeft afgestaan.



Agenten besloten de kleine bestuurder te sommeren om de auto aan de kant te zetten, maar de knul weigerde dat. Uiteindelijk kwam de minicrimineel tot stilstand omdat hij tegen een andere auto aanbotste.



De jongen is overgedragen aan de jeugdpolitie. Hij is aangeklaagd voor overval, vluchten voor de politie en het illegaal bij zich dragen van een vuurwapen, schrijft Magnolia State Live.

Reacties

16-07-2023 14:31:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.233

OTindex: 86.396

Minicrimineel? Zeg maar gerust maxi. Als je je op je 8ste al zo gedraagt, belooft dat niet veel goeds.

16-07-2023 14:38:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.462

OTindex: 91.422

Jemig..... wat moet dáár nou nog van terechtkomen!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: