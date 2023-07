Kosten autoverzekering 18-jarige Amsterdammers rijzen de pan uit

18-jarigen die overwegen een auto aan te schaffen, doen er goed aan zich eerst goed te verdiepen in de verzekeringspremies. In Amsterdam rijzen de kosten voor een verplichte WA-verzekering namelijk de pan uit, blijkt volgens Het Parool uit een inventarisatie van Poliswijzer.nl.



Een WA-verzekering voor een Amsterdammer van 18 jaar kost gemiddeld 266 euro per maand. Voor een allriskverzekering betaalt diezelfde 18-jarige zelfs gemiddeld 335 euro per maand. Dat heeft twee redenen: locatie én leeftijd. Stedelingen betalen meer voor hun autoverzekering, omdat er meer risico is op schade. In het Friese Burgum kost dezelfde allriskverzekering 201 euro. Maar een 18-jarige betaalt ook nog eens de volle mep omdat die geen schadevrije jaren heeft kunnen opbouwen.



Bij onervaren automobilisten is het risico op ongelukken groter. Maar volgens Jorn Alders, verzekeringsadviseur van Poliswijzer.nl, betekent dit niet dat de verzekeraar die kosten direct moet doorrekenen. De circa vijftigduizend 18-jarigen die jaarlijks hun rijbewijs mogen ophalen, worden daardoor afgeremd om vlieguren met de auto te maken.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: